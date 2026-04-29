校園天地｜聖公會呂明才中學學生發明珍珠奶茶機獲獎

在學校的STEAM課堂之外，中一學生李梓康把課堂所學一步步延伸到校外舞台。去年11月，他參與了HKAOCU香港文化協會舉辦的第一屆亞太區STEM機械模型創作大賽（編程組別），最終獲得編程組亞軍及「傑出機械創作金獎」。這次成果不只是得獎，更是一段從構思、製作到克服困難的學習旅程。（內容由聖公會呂明才中學提供）



李梓康的參賽作品名為「自動珍珠奶茶機」。作品的靈感一方面源於他對珍珠奶茶的喜愛，另一方面亦得到學校的STEAM主任和數學科科主任盧偉業老師的提議與指導。從「如果能把奶茶製作變成一台機器會怎樣？」這樣的想法開始，他逐步規劃機械結構與控制方式，讓作品具備實際運作的可能。

在製作過程中，李梓康以LEGO積木作為機械主體，並加入兩塊Micro:bit主板，以JavaScript編程實現不同功能。他同時接入顏色、溫濕度、水泵與紅外線四種傳感器，使機器能感知狀態並作出相應反應；此外，他也加入遙控桿、LED燈及顯示屏，提升操作的清晰度與互動性。

李梓康同學以「自動珍珠奶茶機」展現把STEAM學到的理論應用到日常生活中，並不斷優化成果。（聖公會呂明才中學提供）

然而，這段參賽旅程並不輕鬆。由於LEGO結構需要穩固，傳感器聯動也要準確對應程式觸發時機，他曾多次遇到失敗情況：有時機器動作無法如預期完成，有時候感應結果與程式控制之間出現落差。面對挫折，他並沒有停下，而是反覆測試、逐步調試，先理清問題來自哪一環，再進行修正。也正因為如此，他逐漸掌握把想法落實成「可運作作品」的方法。

當得知自己同時取得編程組亞軍與傑出機械創作金獎時，李梓康感到非常驚喜。他認為這不僅肯定了自己的編程能力，更讓他體會到STEAM學習的意義：學習不是記憶，而是把知識用在解決問題上。盧老師亦指出，學生利用樂高與Micro:bit自行設計並製作自動珍珠奶茶機，完美結合了機械、電子與程式設計，正體現本校STEAM教學「動手做、做中學」的精神。體現本校STEAM教學「動手做、做中學」的精神。校長黃邵文先生續表示，他期望學校的STEAM課程讓學生在過程中建立的良好的學習方法與思維習慣——從提出問題、蒐集資料、動手設計，到反覆測試與改善，當中培養的正是終身學習所需的能力。他期望同學能把這份精神延伸到日常學習：遇到挑戰時不退縮，以理性方法尋找解決方案。

展望未來，李梓康表示會繼續改良「自動珍珠奶茶機」，並優化程序，讓每杯奶茶的份量能更精準。對他而言，得獎只是階段性的成果；下一步才是把創意做得更好、把技術學得更深。這次分享也提醒了同學：只要願意嘗試、願意調整，就有機會把想像變成真實的成果。

（內容由聖公會呂明才中學提供）

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