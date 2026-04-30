校園天地｜慢活不慢：觀功同學享受輕鬆校園運動　築起正向防護網

觀塘功樂官立中學創新推出「一期一動」計劃，為節奏急促的校園生活注入新活力。鼓勵同學於忙碌的校園生活中放慢腳步，細味生活點滴。計劃結合豐富的動態體能項目，以及有助身心沉澱的瑜伽練習，期望同學在動靜轉換的過程中，感受生活，建立正向思維。（內容由觀塘功樂官立中學提供）



動靜結合 感受當下

學校每月以不同的運動項目為主題，包括運動節奏訓練、動物流、太極拳和瑜伽等，於星期一早會時間進行20分鐘運動練習。從學習到實踐，只是一個輕鬆的片刻，同儕之間互相鼓勵，志在嘗試，不在成敗的體會，就是最好的學習過程。正如嚴淑貞校長所言，計劃的初衷是培育學生的堅毅和勇於嘗試的態度。同學從瑜伽的平衡練習中學會堅持，以至節奏訓練的合拍，都是鍛鍊同學毅力，面對失敗的過程。認識「正向壓力」，同學便可以將它轉移到生活的挑戰中——不再畏懼困難，建立積極人生觀。

同學嘗試瑜伽伸展運動。（觀塘功樂官立中學提供）

接受不完美的勇氣 尊重生活的不同節奏

「動物流」活動中，同學笨拙地模仿「蟹行」或「蠍式」，不時因為重心不穩而搖晃，甚至與旁邊的同學撞在一起。在老師的鼓勵下，同學逐漸明白模仿動物時，我們必須放下「偶像包袱」，接受自己不優雅、不完美的樣子。不論學業或日常生活，我們都並非永遠要保持完美。同學在跌碰的過程中，學會像動物一樣純粹地運用身體，即便在尷尬或挫折中，也能找到樂趣並繼續嘗試。

同學專注感受太極運動的節奏。（觀塘功樂官立中學提供）

禮堂空間所限，每次活動只能容納兩級同學參與，其他同學則在課室靜靜地享受閲讀的樂趣。動態的能量與靜態的書香在校園交織。同學觀察活動細節，會發現每個人對生活的需求不同，有人需要流汗來釋放，有人需要閱讀來沉澱。就如正向教育並不是「強迫快樂」，而是找到最適合自己的生活方式。在校園裏，同學以自己的節奏，互相尊重，享受學習的樂趣。

動物流運動體驗。（觀塘功樂官立中學提供）

「一期一動」建立校園歸屬感

老師放下粉筆，和學生一起放慢腳步，專注呼吸吐納，學習剛柔並濟的太極拳，師生動作從零亂到整齊，師生相視而笑的一刻，大家一起付出的努力，讓校園生活變得更有溫度。

正向教育不是生硬的課本知識，而是透過「一期一動」的具體實踐，讓學生在汗水中學會堅韌，在呼吸中學會冷靜，在模仿中學會幽默。這些點滴的累積，最終形成了嚴校長所期望的——讓學生以學校爲家，建立自信和毅力，從容面對人生的挑戰。

學生心聲

中六羅炳瓏︰這個計劃讓我接觸到既容易上手又有趣的新運動形式，尤其是太極拳，令我印象深刻。我了解到它對健康的益處，並在練習中體驗到真正的平靜和放鬆。它為一天的開始注入活力，讓我更能專注於課堂學習。

同學學習霹靂舞跨步動作。（觀塘功樂官立中學提供）

（內容由觀塘功樂官立中學提供）

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