校園天地｜社區關懷日2026—科技向善　承傳希望

潔心林炳炎中學自45周年校慶年起，本著天主的仁愛精神，每年四月均舉辦社區關懷日，讓學生身體力行、服務社群，傳揚愛心和喜訊。2026年社區關懷日已在4月18日(星期六)舉行，以「科技向善‧承傳希望（Tech for Good-Be a Messenger of Hope）」作為本年度的主題籌辦關懷活動。（內容由潔心林炳炎中學提供）



是次社區關懷日通過舉辦一系列科學、科技、數學、體育、跨學科的相關比賽及趣味活動，培養和提升學生對STEAM的興趣及團隊合作能力。

嘉賓周淑玲警長與劉校長、副校長們共同主持社區關懷日啟動禮。（潔心林炳炎中學提供）

劉校長與參與的小學生合影。（潔心林炳炎中學提供）

活動獲得了社會各界人士的肯定和支持，不僅有許多小學學生和家長報名參與以及可平耆英鄰舍中心長者的參加；還獲得了黃大仙區警民關係組的協辦和支援，當中包括：國安展覽車，現場設有趣味國安知識問答環節，讓參與者輕鬆學習國安知識；與本校訓導及品格培育組合辦攤位遊戲「防騙視伏App下載」，透過回答四題詐騙題目，幫助長者和學生提升安全防騙意識；攤位遊戲「競猜獅提」，以遊戲互動形式宣傳禁煙、禁毒相關法例及健康安全常識，共同打造無煙無毒、健康和諧的社區。

國安知識過安檢，選擇正確的總體國家安全觀。（潔心林炳炎中學提供）

長者學習水耕種植的技巧。（潔心林炳炎中學提供）

社區關懷日還設有另外十一個攤位，包括：智慧農場，將科技與綠色環保理念緊密聯合，進行無土栽培蔬菜，參與者還可以購買到水耕種植的蔬菜；「綠色消費・買得有營」活動，結合生物、經濟及財務知識，讓學生運用市場營銷、溝通技巧，售賣校內智慧農場出產的水耕種植蔬菜；AI與我，指導學生和長者運用提示詞的技巧、學會如何正確使用AI人工智能；智慧農場豆腐花製作活動，本校家政科選用水耕薄荷、芸香等香草，現場製作健康無添加養生豆腐花；健康管理與社會關懷科與香港專業教育學院健康及生命科學學系合辦「智能觀鳥，聲學療心」，以科技結合自然聲音療癒；體育科的虛擬賽艇挑戰賽完美結合體育運動與智能虛擬科技，打造新潮有趣的健體活動等。希望藉著是次社區關懷日讓學生學習接待及服務區內長者和人士，分享善用科技的正確態度和技能予小學生和社區人士，擔當科技創新傳遞者的角色。

潔心林炳炎中學的社區關懷日，連結校園、長者、孩童與社區各界，以科技為橋樑，以仁愛為初心，將不同學科、跨學科與健康知識融入互動體驗，讓參加者在輕鬆有趣的氣氛中學習，讓公益扎根日常，讓善意代代相傳，運用向善科技照亮社區希望。

本校將水耕種植的蔬菜送給區內長者。（潔心林炳炎中學提供）

（內容由潔心林炳炎中學提供）

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