畢業生中一患惡性腦瘤與父母離異 家長感恩姚連生中學助渡過難關
「每一個孩子都是可教的」，是荃灣保良局姚連生中學校長温家輝一直秉持的信念，他深信只要給予適當的資源，讓學生在欣賞和關愛中被栽培，所有學生都能發光發亮，並讓「潛能」轉化成「學能」，落實「以生為本」理念。
這所關愛校園，在由民政及青年事務局主辦的「全港美好家庭選舉2025」中得到印證。「美好家庭獎」得獎家庭之一的張碧兒憶述，女兒曾泳在姚連生中學就讀中一時，遭逢惡性腦瘤與父母離異雙重打擊，幸得學校成為走出困局最大避風港，讓女兒在病榻中感受到支持；學校不單關心女兒功課進度、又特許她使用升降機，並鼓勵熱愛畫畫的女兒參與藝術比賽活動，甚至推選她擔任總領袖生。張碧兒讚揚學校老師溫暖窩心，樂意聆聽，讓她極速疏理情緒免陷入低谷。
逆境見真情 學校化身避風港
「全港美好家庭選舉」由民政及青年事務局主辦，每年在眾多參選家庭中，揀選15個家庭作出表揚。曾泳家庭以「無論逆境或是順境，都是最美好的風景」獲得「美好家庭獎」。
「我經常話逆境都是好風景，因為我在逆境內感受到學校溫暖，很多人同事都幫助過我哋。」張碧兒感恩校方及老師的協助及包容，讓她與女兒渡過人生中最困難的時期。因此即使女兒已畢業，但她仍然擔任學校家長教師會成員，以大師姐身份與其他家長交流。
張碧兒憶述，女兒曾泳在中一時不幸患上惡性腦瘤，當時她亦正經歷婚姻破裂，母女二人受到雙重打擊，但她深明負面情緒會傳染，對女兒的康復肯定造成影響，於是迅速調整情緒。碧兒感恩校長及老師，不但成為她的傾訴對象，亦對女兒給予全方位支援 。
多元機會發揮潛能 訂立人生目標
曾泳曾接受5次電療及25次化療，老師為免病情影響學業，主動在小息及放學後，協助曾泳重温課堂重點，亦歡迎來電查問功課，「即使去到高中時，老師們都會關心我情況，很照顧我。」曾泳窩心地說。
此外，老師得悉曾泳在醫院期間愛上畫畫，康復後安排了很多學校佈置，以及不同的藝術比賽，鼓勵她去參與；又給予機會讓她當學生總領袖生，讓她學會與人相處溝通及領袖技巧，並推舉她成為香港青年大使。
「我整個中學生涯都好開心愉快，學校畀咗好多不同機會我參與不同活動，如讓我學習旅遊與接待技巧，我中學畢業後報讀了旅遊與城市管理的高級文憑課程，將來會朝呢個行業發展。」曾泳感謝學校對她的栽培，這些難忘經驗亦讓她定立服務社會、關心社群志向。
作為一所關愛學校，姚連生中學除了在困難時刻成為「避風港」，亦積極發掘學生多元潛能。在體藝發展上採取初中普及化策略，讓學生廣泛接觸不同活動，校方會為表現出色者配對專門教練或團隊，重點培訓。
重教育公平性 免費提供「宇宙最靚最有型」團隊隊服
温校長非常強調「教育公平性」，校方特意為所有校隊及制服團隊提供免費隊服 。他希望學生處於同一起點，「小朋友和家庭都不用比較，大家同一個起點，去做你自己應該要做的那件事。做得到的，我就幫你哋去衝。」
温校長對團隊隊服只有一個要求，就是要設計「宇宙最靚、最有型」，讓學生建立自我肯定形象，增強對學校的歸屬感之餘，同時遵守學校紀律、品行及價值觀。
校長扮演「代父母」角色 親自到場為學生打氣
考慮到姚連生中學位於荃灣石圍角邨，許多家長均是雙職父母，未必能請假出席子女比賽活動 。温校長因此要求自己與老師扮演「代父母」角色，盡量出席每一場比賽與活動，給予學生被重視的感覺 。
他相信讓學生在體藝中建立自信，在燃點鬥志過程中，能將「潛能」轉化為「學能」，「潛能與學業相輔相成，學識自律，在活動裏面的紀律、團結， 回歸課室、小組學習及學科表現，同樣要發揮出來」。
校方對學生的學術支援亦十分充足，老師在課後會開辦補習班，照顧不同學習需要的學生。
從哮喘病童到田徑港隊 校友回饋母校薪火相傳
校友林順華的故事證見姚連生中學理念。現職IT行業的他，連續第13年在母校兼任田徑隊教練，薪火相傳，延續奮鬥不懈精神。外表高大結實的他坦言自小受哮喘病困擾，在小學階段從未上過體育課，升中後被當時體育科李老師慧眼，發掘了他跑步天賦，並成功游說林母讓其加入田徑校隊鍛鍊身體。
短短一個月的訓練，林順華便取得荃灣區田徑賽冠軍，最終更進入港隊受訓，「最初我自信心比較低，因為有病，所以在成績上有點弱，經運動訓練後我明到，原來勤力一點會有成就，於是我在讀書就勤力一啲，最終我在城大電腦系畢業。」現時他的兒子亦就讀姚連生中學，校方得知其子熱愛跳舞後，更特意開設K-POP班提供培訓 。
正向課程修補親子關係 溝通遠比打罵更有力
學校更將優質關愛文化伸延至家庭層面，積極與家長建立深厚的互信關係。學校與正向家長學堂開辦持續兩年的「正向家長課程」。家教會主席馬綺珊欣賞學校關愛文化，老師細心關顧學生表現及情緒，適時給予支援及協助，讓她學懂以鼓勵取代打罵，與孩子同行並肩成長，「我學識放手好重要，有時你認為啱的路，未必真的適合小朋友，其實佢在兜路的時候，點解我哋唔選擇陪伴佢一起前行？在錯裡面成長，我覺得佢會更加開心」。
讚揚學校關愛 教師團隊用生命影響生命
家教會副主席黃梓穎指出，温校長曾於繁忙的會議間隙，抽出半小時到遊泳賽場替泳隊打氣，「一間咁有愛的學校，對學生成長絶對有好處，我個女小學時內向唔出聲，游水成績好會有其他同學諷刺，但呢度老師經常鼓勵她，泳隊的師姐小息會經常找她玩，傾計，女兒變得開心開朗」。
持續進步的優質關愛學校
温校長透過家校緊密合作，讓家長與校方擁有相同教育理念，見證學校的持續發展 ，在這所優質關愛校園內，每個學生都被細心栽培成為未來社會的優秀人才 。