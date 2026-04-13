畢業生中一患惡性腦瘤與父母離異　家長感恩姚連生中學助渡過難關

「每一個孩子都是可教的」，是荃灣保良局姚連生中學校長温家輝一直秉持的信念，他深信只要給予適當的資源，讓學生在欣賞和關愛中被栽培，所有學生都能發光發亮，並讓「潛能」轉化成「學能」，落實「以生為本」理念。



這所關愛校園，在由民政及青年事務局主辦的「全港美好家庭選舉2025」中得到印證。「美好家庭獎」得獎家庭之一的張碧兒憶述，女兒曾泳在姚連生中學就讀中一時，遭逢惡性腦瘤與父母離異雙重打擊，幸得學校成為走出困局最大避風港，讓女兒在病榻中感受到支持；學校不單關心女兒功課進度、又特許她使用升降機，並鼓勵熱愛畫畫的女兒參與藝術比賽活動，甚至推選她擔任總領袖生。張碧兒讚揚學校老師溫暖窩心，樂意聆聽，讓她極速疏理情緒免陷入低谷。



逆境見真情 學校化身避風港

「全港美好家庭選舉」由民政及青年事務局主辦，每年在眾多參選家庭中，揀選15個家庭作出表揚。曾泳家庭以「無論逆境或是順境，都是最美好的風景」獲得「美好家庭獎」。

「我經常話逆境都是好風景，因為我在逆境內感受到學校溫暖，很多人同事都幫助過我哋。」張碧兒感恩校方及老師的協助及包容，讓她與女兒渡過人生中最困難的時期。因此即使女兒已畢業，但她仍然擔任學校家長教師會成員，以大師姐身份與其他家長交流。

張碧兒憶述，女兒曾泳在中一時不幸患上惡性腦瘤，當時她亦正經歷婚姻破裂，母女二人受到雙重打擊，但她深明負面情緒會傳染，對女兒的康復肯定造成影響，於是迅速調整情緒。碧兒感恩校長及老師，不但成為她的傾訴對象，亦對女兒給予全方位支援 。

多元機會發揮潛能 訂立人生目標

曾泳曾接受5次電療及25次化療，老師為免病情影響學業，主動在小息及放學後，協助曾泳重温課堂重點，亦歡迎來電查問功課，「即使去到高中時，老師們都會關心我情況，很照顧我。」曾泳窩心地說。

曾泳（左）在中一時不幸患上惡性腦瘤，母親張碧兒（右）亦經歷婚姻破裂，幸得到學校支援，讓她們以正向心態渡過難關。（黃寶瑩攝）

此外，老師得悉曾泳在醫院期間愛上畫畫，康復後安排了很多學校佈置，以及不同的藝術比賽，鼓勵她去參與；又給予機會讓她當學生總領袖生，讓她學會與人相處溝通及領袖技巧，並推舉她成為香港青年大使。

「我整個中學生涯都好開心愉快，學校畀咗好多不同機會我參與不同活動，如讓我學習旅遊與接待技巧，我中學畢業後報讀了旅遊與城市管理的高級文憑課程，將來會朝呢個行業發展。」曾泳感謝學校對她的栽培，這些難忘經驗亦讓她定立服務社會、關心社群志向。

作為一所關愛學校，姚連生中學除了在困難時刻成為「避風港」，亦積極發掘學生多元潛能。在體藝發展上採取初中普及化策略，讓學生廣泛接觸不同活動，校方會為表現出色者配對專門教練或團隊，重點培訓。

重教育公平性 免費提供「宇宙最靚最有型」團隊隊服

保良局連姚生中學為所有校隊及制服團隊提供免費隊服，讓家長和學生更公平地參與全方位活動。（保良局姚連生中學提供圖片）

温校長非常強調「教育公平性」，校方特意為所有校隊及制服團隊提供免費隊服 。他希望學生處於同一起點，「小朋友和家庭都不用比較，大家同一個起點，去做你自己應該要做的那件事。做得到的，我就幫你哋去衝。」

温校長對團隊隊服只有一個要求，就是要設計「宇宙最靚、最有型」，讓學生建立自我肯定形象，增強對學校的歸屬感之餘，同時遵守學校紀律、品行及價值觀。

荃灣保良局姚連生中學校長温家輝深信，只要給予適當的資源，讓學生在欣賞和關愛中被栽培，所有學生都能發光發亮（Orchid and Shine），並讓「潛能」轉化成「學能」。（黃寶瑩攝）

校長扮演「代父母」角色 親自到場為學生打氣

考慮到姚連生中學位於荃灣石圍角邨，許多家長均是雙職父母，未必能請假出席子女比賽活動 。温校長因此要求自己與老師扮演「代父母」角色，盡量出席每一場比賽與活動，給予學生被重視的感覺 。

他相信讓學生在體藝中建立自信，在燃點鬥志過程中，能將「潛能」轉化為「學能」，「潛能與學業相輔相成，學識自律，在活動裏面的紀律、團結， 回歸課室、小組學習及學科表現，同樣要發揮出來」。

校方對學生的學術支援亦十分充足，老師在課後會開辦補習班，照顧不同學習需要的學生。

從哮喘病童到田徑港隊 校友回饋母校薪火相傳

校友林順華的故事證見姚連生中學理念。現職IT行業的他，連續第13年在母校兼任田徑隊教練，薪火相傳，延續奮鬥不懈精神。外表高大結實的他坦言自小受哮喘病困擾，在小學階段從未上過體育課，升中後被當時體育科李老師慧眼，發掘了他跑步天賦，並成功游說林母讓其加入田徑校隊鍛鍊身體。

短短一個月的訓練，林順華便取得荃灣區田徑賽冠軍，最終更進入港隊受訓，「最初我自信心比較低，因為有病，所以在成績上有點弱，經運動訓練後我明到，原來勤力一點會有成就，於是我在讀書就勤力一啲，最終我在城大電腦系畢業。」現時他的兒子亦就讀姚連生中學，校方得知其子熱愛跳舞後，更特意開設K-POP班提供培訓 。

正向課程修補親子關係 溝通遠比打罵更有力

學校更將優質關愛文化伸延至家庭層面，積極與家長建立深厚的互信關係。學校與正向家長學堂開辦持續兩年的「正向家長課程」。家教會主席馬綺珊欣賞學校關愛文化，老師細心關顧學生表現及情緒，適時給予支援及協助，讓她學懂以鼓勵取代打罵，與孩子同行並肩成長，「我學識放手好重要，有時你認為啱的路，未必真的適合小朋友，其實佢在兜路的時候，點解我哋唔選擇陪伴佢一起前行？在錯裡面成長，我覺得佢會更加開心」。

學校與家教會合作，推出「關愛郵箱」，讓家長和同學藉心意卡隨時隨地就可為每一位師生和家長送上關懷和打氣話語。（黃寶瑩攝）

讚揚學校關愛 教師團隊用生命影響生命

家教會副主席黃梓穎指出，温校長曾於繁忙的會議間隙，抽出半小時到遊泳賽場替泳隊打氣，「一間咁有愛的學校，對學生成長絶對有好處，我個女小學時內向唔出聲，游水成績好會有其他同學諷刺，但呢度老師經常鼓勵她，泳隊的師姐小息會經常找她玩，傾計，女兒變得開心開朗」。

持續進步的優質關愛學校

温校長透過家校緊密合作，讓家長與校方擁有相同教育理念，見證學校的持續發展 ，在這所優質關愛校園內，每個學生都被細心栽培成為未來社會的優秀人才 。

荃灣保良局姚連生中學校長温家輝一直秉持的信念，他深信只要給予適當的資源，讓學生在欣賞和關愛中被栽培，所有學生都能發光發亮（Orchid and Shine）。（黃寶瑩攝）