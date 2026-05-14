中三升高中選科｜邊科派星最多？5+率最高？即睇DSE等級分佈數字

踏入升高中選科的時間，相信不少中三學生都正在考慮如何選科。「01教育」根據香港考試及評核局的 2025 文憑試報告，製作了以下「DSE各科等級分佈比較器」，供各位學生於選科時有一個因素考慮。另外，亦會為大家解釋何謂水平參照，以了解各級別評分。



水平參照是什麼？5** 是什麼水平？

根據香港考評局網頁，文憑試採用水平參照模式匯報考生成績，即按有關科目的變量或刻度上的臨界分數而訂定水平標準，按此匯報考生表現的等級。

文憑試設有第 5 至第 1 級的表現等級，其中第 5 級為最高級，低於第 1 級會標示為「不予評級」(U)。另外，考獲第 5 等級的考生之中，表現最優異的會以「**」標示（即５**），隨後表現較佳的則以「*」標示（即５*）。文憑試各個成績等級都會附有一套等級描述，說明達至該等級的學生一般而言擁有怎樣的能力水平。

每科有幾多考生可考獲5**和5*？

參考香港考評局資料，第 5 級成績之中，成績最優異的約 10% 考生會獲得「5**」，隨後表現較佳的約 30% 會獲得「5*」。由於「5**」和「5*」並非水平參照而定，因此每科獲取該兩級成績的人數根據該科考獲第 5 級的人數而定。

邊科派星最多？保 4 考慮邊一科？

以所有日校考生計算，所有甲類學科（不包括公社科）的５** 比率為1.5%，5** 比率高於此數字的科目包括數學延伸M2（3.2%）、英語文學（3.1%）、數學延伸M1（3%）、音樂（2.9%）、化學（2.7%）、物理（2.6%）、生物（2%）、經濟（1.9%）。

如果以 5+ 率（即包括５**、5* 及 5）優於所有甲類學科（不包括公社科）計算，由高至低分別為數學延伸M2、數學延伸M1、音樂、物理、英語文學、化學、生物、經濟、中國文學、企業會計與財務概論（會計 Accounting）、數學（必修部分） ，其中數學延伸M2更是唯一 5+ 比率超過三成，達到 34.4% 的科目。