拔萃歌詠團奪世界合唱冠軍　男拔校長兼指揮鄭基恩領軍圓七年之夢

由拔萃男書院（男拔）及拔萃女書院（女拔）舊生組成約六十多人的拔萃歌詠團（DCS），過往不時在國際賽事中大放異彩，獲獎無數。以追求藝術更高境界的DCS，今年迎來成團後其中一個最具份量的榮譽，今年7月於台灣舉行的2025世界合唱冠軍賽（WCC）中，憑藉令人驚艷的天籟之聲，以其完美的音色平衡、細膩的表現力和強烈的舞台魅力，打動了全場觀眾和評審，最終奪得世界合唱冠軍，成為合唱界公認的「冠軍中的冠軍」。



這次獲獎，不僅為香港合唱界締造佳績，更圓滿了拔萃歌詠團指揮兼拔萃男書院校長鄭基恩、與及全體團員長達7年的夢。



拔萃歌詠團指揮兼拔萃男書院校長鄭基恩、拔萃男書院音樂總監孫子承與拔萃歌詠團團員，在贏出世界合唱冠軍賽後留影。（台北國際音樂合唱節Facebook）

堅持7年圓夢 成冠軍中的冠軍

說是「冠軍中的冠軍」並無虛言。現時世上有四大國際合唱賽事，包括克拉科夫國際合唱節（International Krakow Choir Festival）、東京國際合唱大賽、台北國際合唱大賽及里米尼國際合唱大賽（Rimini International Choral Festival and Competition）。要在四大國際合唱大賽的獲得總冠軍隊伍，才可獲得次年參加「世界合唱冠軍賽」的入場券。

拔萃男書院校長鄭基恩（左）現為拔萃歌詠團指揮，而拔萃男書院合唱團指揮及男拔音樂總監一職，已交由舊生孫子承（右）接棒擔任。（夏家朗攝）

2019年未能贏出賽事 今年捲土重來終成冠軍中的冠軍

談及此次得獎，拔萃男書院校長鄭基恩首先強調「圓夢」的意義。他表示，這項冠軍並非一蹴而就，而是團隊7年堅持的成果。拔萃歌詠團曾於2018年贏出東京國際合唱大賽總冠軍，可惜在2019年的世界合唱冠軍賽中與寶座擦身而過。及後疫情來襲，參賽步伐亦重新部署，直至2024年，拔萃歌詠團捲土重來，再次贏得東京國際合唱大賽最高殊榮，並於今年台北舉行的2025世界合唱冠軍賽奪得冠軍，圓了7年之夢。

由男拔及女拔舊生組成的拔萃歌詠團，歷時7年，終於奪得世界合唱冠軍賽冠軍。（夏家朗攝）

中西文化孕育成長展優勢

在鄭校長眼中，團隊獲勝的「秘密武器」，與香港這片土壤孕育的獨特文化有關。他解釋，是次參賽的半小時演出，曲目組成要包含19世紀浪漫派曲目，又需巧妙融入當代在世作曲家的創作，而香港恰恰賦予了他們對西方文化細膩的掌握，對亞洲尤其是中華文化又有深厚脈絡。

這種跨文化的特質，讓他們能更自如地穿梭於古典與現代之間，團員在這樣的環境中能全情投入，將香港的獨特優勢透過音聲在舞台上展現。「宏觀世界，其實不是很多地方可以有這樣的機會，能接觸這麼多不同的文化。」鄭校長道。

歌詠團員打太極詠春唱歌 校長﹕眼神有火

最終拔萃歌詠團在這次世界合唱冠軍賽中，以6首曲目應戰，包含男拔舊生黃子峻作品《武藝》，演唱期間團員將太極的流動與詠春小念頭、尋橋剛勁配合音樂融入合唱，並以普通話與廣東話交錯唱詠，融入武術招式與哲學意境。

拔萃歌詠團在這次世界合唱冠軍賽中，在演繹由男拔萃舊生黃子峻作品《武藝》時，加入詠春及太極套路。（台北國際音樂合唱節Facebook）

鄭校長說﹕「你會見到他們打詠春時，眼神是集中及銳利的，甚至有一點點的火；在打太極的時候，你會看見他們身體的流暢度，可以感受到那套拳招式，以至拳背後的哲學」。

作為指揮，鄭校長在選曲方面重視能夠真正展現拔萃歌詠團的獨特氣質與聲音個性，笑言「佢哋（團員）嘅特質就係，佢哋都幾鐘意挑戰。」為此，鄭校長與男拔音樂總監孫子承老師、蔣老師，以及兩位歌詠團團長，投入大量時間深入討論，反覆斟酌曲目選擇與編排策略。

「佢哋嘅特質就係，佢哋都幾鐘意挑戰。」 拔萃男書院校長鄭基恩

（台北國際音樂合唱節Facebook）

拔萃獨有專屬聲 源自藝術承傳與默契

像世上所有合唱團一樣，拔萃歌詠團有自己專屬的聲音，「我哋追求一種sound，包括和弦、包括音質、包括音樂的表達，好難在文字上說出來，但我們追求一種特別的聲，很獨特的聲音」。這種獨特的「拔萃聲」，離不開植根於「拔萃系」藝術脈絡中的傳承與那種牢不可破的默契。

（台北國際音樂合唱節Facebook）

鄭校長當年仍是男拔學生時，中四已擔任校內合唱團指揮，及至海外學成歸來後回母校任教音樂，又帶領校內合唱團與管弦樂隊。如今校內合唱團指揮棒已交到舊生孫子承手中，孫老師為現任拔萃男書院合唱團指揮及校內音樂總監，同時執掌男拔女拔高級混聲合唱團指揮；拔萃歌詠團乎全部人都曾參與過男拔或女拔合唱團或高級混聲合唱團。

可以這麼說，雖然團員年齡及背景豐富多樣，從大學生到人生經驗豐富的師兄師姐都有，但對聲音的追求、技術技巧的訓練以至音樂領悟都來自拔萃系的持續傳承，絕對不會「唔啱channel」。

鄭校長指揮沒有多餘動作

難怪不論是孫老師還是歌詠團的團長，皆認為鄭校長就是「秘密武器」。孫老師形容，鄭校長性格相當內斂，但在音樂表達的層面卻有極高的追求，尤其講求「以心為本」的演繹， 他說﹕「校長指揮嘅時候，沒有任何多餘動作，係好唔容易的，每一個動作都係有佢個意義喺度，唔會多餘，唔會浮誇，好踏實地表達音樂上境界，係好厲害的！」

「校長本身就係秘密武器。」 拔萃男書院音樂總監孫子承

孫老師坦言，與鄭校長之間存著深厚默契，「我冇乜時候係唔知校長想點」。他稱，至今仍對每一個項目充滿參與的渴望；因為每次都能產生全新的體會，尤其是在理解校長指揮時的思路，為何他會確定這樣的演繹方向、為何會追求這樣的藝術深度，随著一次次的參與，都能從中領悟更多，收穫也更為豐厚。

鄭校長強調，音樂是一種心靈的語言，能「 speak to the heart, speak to the soul」。

音樂是一種心靈的語言，能 speak to the heart, speak to the soul。 拔萃男書院校長鄭基恩

男拔舊生，現任歌詠團男團長吳浩賢亦認同這一觀點，他提到內心有些念頭有些經歷，有時在文字上表達不來，只有靠音樂才能抒發及觸動心靈。女拔舊生，現任歌詠團女團長嚴卓曦亦指出，團員來自各行各業，帶來不同的視野和體驗，這些多樣性反而豐富了合唱團的音樂表達。

望與不同合唱團交流 探索更多可能性

獲得世界冠軍後，歌詠團並沒有急於規劃下一次比賽，短期之內，會「休息一下」。鄭校長坦言，世界各地不同合唱團都各具特性，有很多值得學習地方，期望不久將來能與不同合唱團交流。