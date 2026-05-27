教育局副局施俊輝率團訪浙江考察AI教育　借鑑經驗落實教育革新

教育局副局長施俊輝昨日（26日）率領由約30位教育界及人工智能業界人士組成的考察團到訪浙江省教育技術中心，並與浙江省教育廳官員會面。交流團又到訪浙江大學機器人與智能裝備學生創新實踐基地，了解該校培養學生數字素養的經驗。施俊輝指，杭州在人工智能教育與創科融合的領先經驗，對香港未來落實《中小學數字教育發展藍圖》及推進教育革新，提供寶貴借鑑。



施俊輝博士（右六）與浙江省教育廳副廳長舒培冬（左六）及其他教育廳官員會面交流。（教育局圖片）

教育局表示，考察團由約30位教育界及人工智能業界人士組成，包括教師及校長專業發展委員會委員、大專院校及教育專業團體代表、數碼港及香港生產力促進局代表、中小學及特殊學校校長，以及教育界立法會議員。施俊輝今日啓程回港，考察團其他成員則在當地繼續參觀其他學校和創科企業，會於5月29日結束行程返港。

施俊輝（左）和考察團到訪浙江省教育技術中心，聽取中心代表分享當地推進人工智能教育的策略與成果。（教育局圖片）

施俊輝與考察團成員昨日首先抵達浙江省教育技術中心，並與浙江省教育廳官員會面，聽取他們分享推進人工智能教育的策略與成果。他表示，香港力求建立科技創新與人才培養相互支撐的機制，打造教育、科技、人才一體化發展的格局，以提升國家創新體系的整體效能。他指出，杭州在人工智能教育與創科融合的領先經驗，對香港未來落實《中小學數字教育發展藍圖》及推進教育革新，提供寶貴借鑑。

施俊輝博士（左一）和考察團今日（27日）參訪浙江大學機器人與智能裝備學生創新實踐基地，了解該校培養學生數字素養的經驗。（教育局圖片）

施俊輝博士（前排左二）和考察團今日（27日）參訪浙江大學機器人與智能裝備學生創新實踐基地，了解該校培養學生數字素養的經驗。（教育局圖片）

局方指，今日（27日）上午，考察團參訪浙江大學機器人與智能裝備學生創新實踐基地，了解該校培養學生數字素養的經驗，以及在機器人與智能裝備上的跨學科研究成果。考察團隨後又到訪強腦科技，這家企業是杭州六家知名創科企業。代表團成員聽取企業代表分享研發腦機接口技術的最新進展，以及於教育領域之實踐。

施俊輝（第二排右十）今日（27日）與強腦科技企業代表和考察團成員合照。（教育局圖片）

施俊輝（右五）和考察團今日（27日）到訪杭州市的人工智能教育基地——杭州市瓶窯中學，並實地體驗以無人機為主題的人工智能課。（教育局圖片）

今日下午，考察團到杭州市的人工智能教育基地——杭州市瓶窯中學，參觀校園設施包括科創中心樓，並實地體驗以課堂機器人及無人機等為主題的人工智能課，並與學校代表就人工智能課程設計、理念和管理經驗等進行深入交流。