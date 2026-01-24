教育局辦親子打油詩創作大賽　施俊輝：提醒家長陪伴與身教重要性

教育局今日（24日）舉辦正向家長運動頒獎典禮，約300名學校代表、家長、學生和公眾出席頒獎典禮。副局長施俊輝在頒獎禮致辭時表示，本年度以「堅韌同行」為主題，希望提醒家長陪伴與身教的重要，並鼓勵他們以接納與開放的態度，耐心聆聽孩子的需要、引導他們分析問題、從而培養孩子面對未來所需的信心與韌性。



教育局今日舉辦「堅韌同行系列─親子滿FUN打油詩創作大賽總決賽暨頒獎典禮」。副局長施俊輝（前排右四）在典禮上與嘉賓、學校代表、家長和學生合照。（政府新聞處圖片）

教育局自2020年起推行「正向家長運動」，旨在透過舉辦不同活動，向家長及公眾宣揚教養子女的正確方法和態度。局方今日舉行「堅韌同行系列——親子滿FUN打油詩創作大賽總決賽暨頒獎典禮」，幼稚園、小學、中學及公開組四個組別共收到逾1,200份作品。

評審早前在每組挑選了20份優秀作品，供公眾投選「最具人氣獎」，四個組別合共錄得逾一萬投票人次。教育局表示，入圍總決賽的作品均表現優秀，蘊含生活智慧，經家長與子女現場演繹後，由評審即場選出各獎項得主。比賽結果及獎項於今日下午的頒獎典禮上公布並頒發。

教育局今日舉辦「堅韌同行系列─親子滿FUN打油詩創作大賽總決賽暨頒獎典禮」。局副局長施俊輝（左）頒獎給一間獲得「學校積極參與獎」冠軍的學校代表。（政府新聞處圖片）

施俊輝致辭時表示，打油詩創作大賽反應非常熱烈，各位家長和學生透過創作打油詩，以輕鬆活潑的方式分享如何積極面對挑戰、培養抗逆力、促進精神健康等信息。

教育局副局長施俊輝今日在「堅韌同行系列─親子滿FUN打油詩創作大賽總決賽暨頒獎典禮」上致辭。（政府新聞處圖片）

教育局表示，期望透過「堅韌同行系列」活動，提高學生、家長及公眾對「正向家長運動」的認識，促進家長和子女的身心健康，並配合《4Rs精神健康約章》，提升學生的幸福感及抗逆力，從而提升學校整體的健康文化