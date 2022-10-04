14日全現金生活、全電子支付過5日　四中學生真體驗奪消委會大獎

消委會「第23屆消費文化考察報告獎」在周一（3日）舉行頒獎禮，近年市民在疫情下生活，更改變消費模式，有得獎學生隊伍便嘗試僅以現金生活14日，再以電子支付生活5日，是怎樣的體驗？



他們在過程中，曾首次到港鐵站售票機買車票，上了巴士才發現不夠現金，需向陌生人借錢，亦不能享有半價車費優惠。最終他們感嘆電子支付確實方便快捷，但現金的人情味無可取代。「冇諗過現金都可以有咁大嘅人情味同溫暖，我覺得呢樣係電子支付畀唔到嘅嘢。」



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「第23屆消費文化考察報告獎」初級組冠軍，為九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學，由4名中三學生所組成的隊伍，得獎作品為「向無現金世界出發？我們對現金的恩怨仇情」。學生當時計劃僅以現金生活14日，再嘗試無現金以電子支付生活5日，得獎當日他們均表示感受良多。

經歷一︰向陌生人借錢搭車 感受人情冷暖

林鈺堯某日回家突然下起滂沱大雨，當時她沒有足夠的零錢搭巴士，惟當時正實驗全現金生活，八達通屬於電子支付，因此她只能硬着頭皮，向前面素不相識的姨姨，請求借出2元硬幣，最終獲慷慨解囊。

「冇諗過現金都可以有咁大嘅人情味同溫暖，我覺得呢樣係電子支付畀唔到嘅嘢。可能好平常一個兩蚊銀，但佢決定咗我係咪要淋雨行返屋企。」

經歷二︰叫外賣現金付款被逼付13元貼士

疫情期間市民減少外出堂食，陳芷銳過去叫外賣，一直以家人的電子支付帳戶付款，未曾試過即場現金付款。不過當日外賣員不斷按門鈴，貌似感到不耐煩，並詢問她是否需要找續，令她誤以為其他顧客並不要求找續，心想︰「死喇，我係咪好阻你時間呢？」

備受壓力的陳同學選擇回答「唔使找」，但該外賣收費為57元，而她手上僅得50元及20元的現金，意味外賣員可剩袋13元。她回想當時的經歷，大呼吃虧︰「蝕咗13蚊畀佢！」

得獎學生（前左起）林鈺堯、陳芷銳、陳楠謙、伍懷谷。（廖雁雄攝）

經歷三︰難再享有學生八達通半價優惠 每程蝕$2

陳楠謙平日搭港鐵使用學生八達通卡，即享有半價優惠，惟試驗的14日期間，他只能以現金即正價搭港鐵，每程平均蝕2元。雖然受疫情影響，當時不需回校上課，不必經常外出搭港鐵，但他亦有著深刻的體會，並反問︰「事後諗返係咪令到我哋選擇嘅權利減少咗呢？」

陳芷銳亦坦言，由於自小乘搭港鐵均使用八達通，但現金付款必須使用售票機，認為現金付款的步驟複雜，更需尋求他人幫忙。「我試過喺部機買飛，係唔識買，要搵人幫手先可以成功搭車。」

經歷四︰用自動增值八達通驚覺有次數限制

伍懷谷某日到超市購物，當時攜帶母親授予的八達通，具有自動增值的功能。本來他打算大買特買，但埋單300多元嘟卡時，系統顯示餘額不足，他向母親查詢後，才驚訝得知該款八達通每日限制自動增值最多一次。「嗰下就好Surprise（驚訝），諗住自動增值係無敵，嘟幾多次都得。」

伍同學續指，雖然電子支付相比現金更快捷，但無法取代現金的「人情味」，例如以八達通嘟卡只能夠看到餘額的變化，不如現金所帶來的重量。「即係你嘟10蚊同1000蚊，都係嘟一嘟跟住畀到錢。但係畀10蚊紙，同夾埋10張100蚊紙，個感覺會好唔同。」

設計可摺疊膠樽模型推動環保

此外，在「可持續消費創意設計」主題獎方面，今屆高級組最卓越設計獎、最創新意念獎，得主為真光女書院五名中六生所組成的隊伍，包括錢朗澄、曾悅、黎家喬、湯曉儀、劉嘉淇，所有同學的選修科均為物理。

同學們表示，由於最常見的即棄塑膠用品為膠樽，當時她們在日本文具網店發現一款多角形擦膠，萌生出有效減少體積的想法，因此希望透過改良現有的Bonaqua膠樽，嘗試運用切割和塑模技術，讓膠樽更輕易由「扭細」變為摺疊。

「可持續消費創意設計」主題獎，由真光女書院的隊伍獲獎。（廖雁雄攝）

問到設計過程中最困難之處，同學們透露籌備過程約一個月，資源及時間有限，不足以製作真實的成品，只好尋找摺紙教學及資源，以硬卡紙製作可摺疊的模型。雖然目前膠樽製造商相關的渠道，但她們期望未來有廠商考慮設計，讓膠樽更容易收納及回收。

消委會與教育局合辦，並獲資科辦及資訊科技教育領袖協會支持的「第23屆消費文化考察報告獎」周一舉行頒獎典禮，頒發18個獎項。今屆在疫情影響下，仍有逾2,500學生組成逾590支隊伍參加，涉及全港77間中學。