口罩令取消｜小學安排學生脫下口罩班相助適應 校長料需時適應
撰文：蕭輝浩
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政府取消口罩令後，學生可以不用再戴口罩回校上學。為協助學生適應不用戴口罩的正常校園生活，天水圍中華基督教青年會小學今早特意舉辦活動，邀請學生脫下口罩與校長合照，同時透過早會、影班相等活動，協助學生逐步適應。校長程志祥表示，目前不少家長仍抱觀望態度，預料兩、三星期後大部份學生將不再戴口罩上課。
口罩令取消後首個上課日情況▼▼
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大部份學生繼續戴口罩回校上課
記者現場觀察所見，八成以上學生回校時均有佩戴口罩，只有少數學生沒有戴口罩回校，當中包括史同學。他表示，對於不用戴口罩感到相當興奮，直言可以「呼吸自由空氣」，又笑言感受到早上寒冷的空氣。另一名沒有戴口罩回校的梁同學則稱，因政府今日起取消口罩令而不戴口罩，但就指回校上課期間身途人大多佩戴口罩，直言「感到少少尷尬」。
至於戴口罩回校上學的文同學則稱，因父母要求而再多戴口罩約10日，以保護自己和家人健康。
全班脫口罩大合照助學生適應正常生活
中華基督教青年會小學校長程志祥表示，學生需時適應不用戴口罩的正常生活，為此今日特意邀請不戴口罩的學生合照，同時利用早會時間向學生講解，協助學生重建自信心以及尊重他人，又安排學生脫下口罩拍攝全班合照，讓他們逐步習慣不戴口罩的正常校園生活。
程志祥校長：料學生需時適應
程校長解釋，經歷三年疫情，學生戴口罩已成習慣，例如日前安排學生拍攝畢業照，有學生幾經老師勸說，才願意在拍攝一刻脫下口罩，反映現時突然容許學生不再佩戴需時適應。加上不少家長仍持觀望態度，要求子女暫時繼續戴口罩上學，預料兩、三星期後才有望回復疫情前的正常情況。
他表示，目前家長可決定子女在校內是否戴口罩，但部份教學活動，例如英文會話課、體育課、音樂課吹奏樂器時，會要求學生脫下口罩以便學習。