口罩令取消｜小學安排學生脫下口罩班相助適應　校長料需時適應

政府取消口罩令後，學生可以不用再戴口罩回校上學。為協助學生適應不用戴口罩的正常校園生活，天水圍中華基督教青年會小學今早特意舉辦活動，邀請學生脫下口罩與校長合照，同時透過早會、影班相等活動，協助學生逐步適應。校長程志祥表示，目前不少家長仍抱觀望態度，預料兩、三星期後大部份學生將不再戴口罩上課。



口罩令取消後首個上課日情況▼▼

口罩令取消翌日，天水圍中華基督教青年會小學上課情況。（歐嘉樂攝）

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大部份學生繼續戴口罩回校上課

記者現場觀察所見，八成以上學生回校時均有佩戴口罩，只有少數學生沒有戴口罩回校，當中包括史同學。他表示，對於不用戴口罩感到相當興奮，直言可以「呼吸自由空氣」，又笑言感受到早上寒冷的空氣。另一名沒有戴口罩回校的梁同學則稱，因政府今日起取消口罩令而不戴口罩，但就指回校上課期間身途人大多佩戴口罩，直言「感到少少尷尬」。

口罩令取消翌日，天水圍中華基督教青年會小學梁同學（左）和弟弟（右）一同回校上課，二人均沒戴口罩。他表示，對於回校上課時街上大部份人均仍戴口罩，對此「感到少少尷尬」。（歐嘉樂攝）

至於戴口罩回校上學的文同學則稱，因父母要求而再多戴口罩約10日，以保護自己和家人健康。

天水圍中華基督教青年會小學史同學（左）對不用再戴口罩感到高興，直言可以「呼吸新鮮空氣」。文同學（右）則稱，希望再戴口罩一段時間保護家人健康。（歐嘉樂攝）

全班脫口罩大合照助學生適應正常生活

口罩令取消翌日，天水圍中華基督教青年會小學校長程志祥（右），特意遨請學生脫下口罩一同合照。（歐嘉樂攝）

中華基督教青年會小學校長程志祥表示，學生需時適應不用戴口罩的正常生活，為此今日特意邀請不戴口罩的學生合照，同時利用早會時間向學生講解，協助學生重建自信心以及尊重他人，又安排學生脫下口罩拍攝全班合照，讓他們逐步習慣不戴口罩的正常校園生活。

口罩令取消翌日，天水圍中華基督教青年會小學利用周會向學生講解需要尊重他人是否佩戴口罩，同時鼓勵學生脫下口罩一同大合照。（歐嘉樂攝）

程志祥校長：料學生需時適應

程校長解釋，經歷三年疫情，學生戴口罩已成習慣，例如日前安排學生拍攝畢業照，有學生幾經老師勸說，才願意在拍攝一刻脫下口罩，反映現時突然容許學生不再佩戴需時適應。加上不少家長仍持觀望態度，要求子女暫時繼續戴口罩上學，預料兩、三星期後才有望回復疫情前的正常情況。

天水圍中華基督教青年會小學校長程志祥。（歐嘉樂攝）

他表示，目前家長可決定子女在校內是否戴口罩，但部份教學活動，例如英文會話課、體育課、音樂課吹奏樂器時，會要求學生脫下口罩以便學習。