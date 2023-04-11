暑假遊學團｜機票貴無團體票致成團難　有學校要求加入STEAM元素

隨着疫後復常，有學校恢復舉辦遊學團，其中培正中、小學將舉辦18萬元親子北極考察團引起關注。不過有專辦理遊學團的旅行社表示，目前生意僅恢復約一半，負責人指市道其實是不錯，但機位不足、又不能團體訂票等客觀因素影響下，即使學校想辦團亦有一定困難。



隨近年政府積極推動STEAM教育，有學校委託舉辦遊學團時會要求在當中加入科技元素，例如參觀科技中心、電動車的研發中心等。



隨近年政府積極推動STEAM教育，有學校委託舉辦遊學團時會要求在當中加入科技元素。（歐嘉樂攝/資料圖片）

旅行社：學校本月初才開始招標 約30間仍在商議

遊學教育有限公司董事總經理馬軼超表示，隨着各地重新開放旅遊，有學校委託舉辦遊學團，但生意仍未能完全復常，目前恢復至疫情前的一半水平。他指以往學校大多在2月新年後開始籌備暑假遊學團，但今年在本月初才開始有學校招標，目前只有10間學校左右成團，另外有20至30間仍在商議當中。

機位少致票價大增 英國往來機票倍升至1.5萬元

馬軼超表示，不少學校都希望可以舉辦遊學團，但今年的時間緊逼，更重要是航班仍未完全恢復，航空公司未提供團體訂機票服務，所以要與一般大眾在暑假的熱門外遊季節搶機票，機位數量不但少而且亦較疫情前貴一倍，以英國團為例，一名學生以往只需7,000多元，如今年出發則要約15,000元，「個市係好，但客觀因素令成團有困難。」

目前成團的遊學團中，以日本及台灣團佔多，亦有少量歐洲的遊學團，時間為一至兩星期左右，大部份於7月尾出發。

馬軼超又提到以往遊學團大多會前往參觀博物館及當日名勝得，以文化歷史為主，而隨政府近年積極推行STEAM教育（結合科學Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Art及數學Mathematics），不少學校要求在團內加入科學元素，例如加入參觀科技中心、電動車的研發中心等。

黃錦良表示今年由於酒店、機票配套不足的因素下，以及時間過於緊迫，即使校方想在暑假舉辦遊學團亦有一定的難度。（歐嘉樂攝）

暑假辦遊學團有難度 學校集中辦內地交流團

教聯會主席、該會黃楚標學校校長黃錦良表示，今年暑假較少學校會舉辦出國的遊學團，因中學較多會優先處理公民科內地考察團的安排，加上由於酒店、機票配套不足的因素下，以及時間過於緊逼，即使校方想在暑假舉辦遊學團亦有一定的難度。

黃楚標學校則會舉辦數個回內地的交流團，目的地包括江蘇、南京、貴陽，為期5日，主要是與姊妹學校進行交流，學習當地歷史文化等，而費用亦沒有大幅上漲，以貴陽為例，較疫情前貴約一成，5日團的費用大約為3,000多元。

▼首批高中公民與社會發展科學生內地考察團▼

