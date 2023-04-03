天價考察團｜親子團費18萬研極光　培正校監：一般遊學團質素太低

培正中、小學將於今年7月辦北極研學團，師生家長名額50人，今次新增小學生名額，須由家長陪同的二人團費盛惠18萬元，近日惹來熱議。主辦該活動的香港極地研究中心，其創辦人是身兼培正中學的校監何建宗，他今日（3日）接受電台訪問時強調，絕非一般質素太低的遊學團，是帶同師生到極地進行科研，不是只看北極光，「一般遊學團質素太低，我哋去研究北極光對地球航運有乜嘢影響」。

他稱明白坊間會被「18萬（元團費）吸住眼球」，由於行程必須坐破冰船到指定目的地採樣，團費有七成是用於租船之上，因此一定昂貴，現時小學團接獲十多組親子（一家長一學生）報名爭5組名額，反應熱烈，相關家長都要經甄選，儼如公民科學家的身分隨行。



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香港極地研究中心創辦人、北極「紫荊站」考察基地主任兼培正中學校監何建宗，今早接受商台節目訪問，回應培正中、小學準備7月出發的12天北極科研考察團，其中親子團費二人合計18萬元的熱議。

親子團費獲校友補貼 27萬降至18萬

何建宗表示，北極考察團早於2018年已開辦，適逢前幾年是培正中學成立130周年，今次考察團包括港澳培正中學、小學的師生，名額共50個，校友亦可參與，亦是新嘗試讓小學部5名高年級學生參與，校方恐怕小學生自制能力，家長亦有擔心，所以開設親子名額，家長團費15萬元，學生團費12萬元，兩者原要27萬元，但有校友補貼學生令團費降至3萬元，親子團費二人價為18萬元。他承認，「大家被18萬（元團費）吸住眼球」，須知道去極地一點不容易，那裡每一樣東西都由飛機運過去，一定非常昂貴。

何建宗：研北極光對地球磁力波影響

何建宗糾正主持人形容他們在辦遊學團，澄清是屬於「研學團」解釋，今次考察團團費被比較，「主要係一般遊學團質素太低，跑（走）馬看花，帶小孩去睇完北極光，就唔記得。事實我哋係一個教育過程，有好好反饋。」他認為，最少培訓了年輕學人，中學畢業投身讀理工科目。考察團到當地不只是影北極光照片，「我哋研北極光對地球航運有乜影響，對地球磁力波有乜影響」，還要研究酸雨、酸雪、以及對紅潮在全球分布的影響，是好深奧的課題。

租破冰船費用佔成本70%

他稱，考察團主要進行科研活動，是辦教育，不是一般旅行團，要有科研設施，特別租一艘破冰船去指定目的地方採樣，租這艘船已佔了團費70%的成本，比一般旅行團昂貴很多。他又指一切行程安排交由當地旅遊公司安排，校方沒有旅行牌照，研究中心亦只是科研促進者，同行者有科研人員，參加的學生要撰寫自己的研究計劃，由老師或教授級去評選，需要可行並有創意。

小學部十多人爭5個名額

何建宗表示，小學部的報名反應熱烈，已有十組學生及家長，報名爭5組親子名額，陪同子女隨行的家長都要經甄選。他得悉這些家長在專業上有成就，具公民科學家精神。考察團雖是12天，但出發前有幾堂教育課，到當地與科學家即使做不到很多實驗，都要做採樣工作，把樣本數據帶回香港或內，再作深入研究分析。

即場報極地考察團要100萬元

培正中學2018年辦過一團，何表示有參加的同學感動到哭，認為人生不一樣了，學生是有得着的，他們學到科學、鍛鍊堅毅意志、科學家艱苦精神、跟團隊合作、領袖培訓、極地團隊精神、互相幫忙和照顧，是一項高級的培訓，很多商界都爭取這個培訓，職場團費是10天收100萬元。

他強調教育係最有價值投資，投資創科研究，教育是社會國家可持續發展之本，個人有能力者可參與考察團，歡迎支持團費讓大家有自由度參加。