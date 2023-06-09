全港小學校際辯論賽總決賽　為ChatGPT雄辯舌戰　曾鈺成稱許表現

由保良局主辦、田家炳基金贊助及協辦的「第十三屆全港小學校際辯論賽總決賽暨頒獎典禮」日前於香港科學園高錕會議中心順利舉行，辯題為「小學階段不適合使用ChatGPT 作為學習工具」，保良局陳守仁小學及保良局田家炳小學兩隊同學圍繞內容準確性、小學教學需要等各方面，進行一番雄辯滔滔的精彩辯論，是次總決賽的總冠軍、「我最喜愛辯論員」、「最佳辯論員」獎項均由保良局田家炳小學囊括，保良局陳守仁小學獲得亞軍殊榮，比賽季軍則由保良局陸慶濤小學獲得。



正反雙方就辯題「小學階段不適合使用ChatGPT 作為學習工具」妙語連珠。（保良局提供圖片）

活動承蒙保良局董事會陳黎惠蓮主席兼屬校總校監出席及致辭，一眾保良局董事會成員及顧問兼校監亦出席支持，活動並邀得田家炳基金會董事局田慶先主席擔任主禮嘉賓。

活動更邀得多位知名人士擔任「星級評判」，包括立法會前主席曾鈺成、田家炳基金會副主席戴希立、香港律師會大中華法律事務委員會副主席黃江天律師、香港大學中文學院高級講師何偉幟博士、香港樹仁大學輔導及心理學系副教授符瑋博士、教育局語文教學支援組高級課程發展主任蔡一聰博士，以及iDebate辯論顧問黎耀庭先生。

保良局董事會陳黎惠蓮主席（左起第八位）及田家炳基金會董事局田慶先主席（左起第七位），評判團及一眾保良局董事會成員，出席「第十三屆全港小學校際辯論賽」，各人均高度讚賞參賽同學表現。（保良局提供圖片）

評判團成員其後分享對辯題的見解，曾鈺成先生亦稱許同學表現：「各位評判對兩隊同學的表現都有相當高的評價，反映同學在背後下了很多工夫，老師也作了很好的指導。」

今年比賽非常踴躍熱烈，參賽更達64隊為歷年之冠。經歷多輪賽事，保良局陳守仁小學及保良局田家炳小學脫穎而出打入總決賽，最終由後者奪冠。