香港01辦中學講座　記者分享內地網紅現象　探討如何帶動地方發展

《香港01》早前舉辦媒體和資訊素養教育講座，由《香港01》中國組記者與中華基督教會銘賢書院初中生，透過分享內地新聞，包括內地網上討論熱度的山東省淄博燒烤現象，以及貴州「村BA」籃球賽，讓學生了解內地最新經濟文化發展情況，探討網上現象如何轉化成地方實際經濟收益，且提昇學生對現今媒體資訊的認知。



山東省淄博燒烤內地網上熱爆帶旺經濟

講座先由《香港01》中國組高級記者朱加樟分享山東省淄博市燒烤突然在內地網絡世界走紅的現象，透過網上短片讓學生先了解何謂淄博燒烤，繼而探討為何這種食物突然走紅的原因，繼而吸引內地全國各地遊客紛紛前往當地旅遊享用美食帶動當地經濟。

《香港01》為中華基督教會銘賢書院舉辦國民教育講座，由中國組記者與學生分享內地網紅現象，如何演帶動地方經濟發展。

講座中，亦與學生分享當地政府如何把握機會，推出專門觀光列車、配套、監管等政策，成功令網上現象轉化成地方實際經濟收入，同時亦引導學生思考，這類「網紅現象」是否能長期維持、其他地方又能否直接複製成功經驗。

貴州「村BA」籃球賽變全國盛事帶旺旅遊

講座第二部份由《香港01》中國組記者林芷瑩與學生分享貴州省「村BA」籃球賽的盛況。比賽由當地不同村落的代表進行籃球賽，每次均吸引上萬人現場觀看，全國網上觀看賽事人次更是數以億計。

《香港01》為中華基督教會銘賢書院舉辦國民教育講座，由中國組記者與學生分享內地網紅現象，如何演帶動地方經濟發展。

她表示，參賽者以當地農民和工人為主，每次比賽均會有當地少數民族舞蹈表演，而獎品亦極具地方色彩，例如是當地特產的鴨、鱘魚和香米。此外，由於比賽吸引大批遊客到現場觀看，當地政府亦為此翻新球場和增加設施以接待遊客。

《香港01》為中華基督教會銘賢書院舉辦國民教育講座，校長李揚真（左一）向講者致送紀念品。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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