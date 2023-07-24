香港01學校AI大數據講座　探討ChatGPT等最新科技　了解箇中利弊

人工智能成為近期最新熱門科技，當中又以生成式人工智能如ChatGPT備受矚目。《香港01》早前為天水圍圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學舉辦「媒體AI大數據應用講座」，由前線編採人員向學生介紹媒體如何運用人工智能和大數據，協助報道新聞、為讀者提供資訊，並與學生探討人工智能最新發展和箇中利弊，讓學生了解如何正確使用科技。



講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主講，分享人工智能、大數據等基本概念和原理，亦與學生分享《香港01》在日常編採工作中，善用人工智能和大數據，更精準向讀者提供他們感興趣的新聞和資訊，以及掌握社會脈搏。

《香港01》為天水圍圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學舉辦「媒體AI大數據應用」講座。（陳葦慈攝）

《香港01》作為香港唯一設有專門數據新聞部組的主流中文媒體，旗下頻道「研數所」專門報道與數據有關的新聞，從不同角度比較和分析數據，並以圖像或不同方式展示，讓讀者更易理解。講座中亦與學生分享貼身數據新聞例子，讓學生明白大數據並非遙不可及，而是在日常生活中也有不同應用場景。

《香港01》為天水圍圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學舉辦「媒體AI大數據應用」講座。（陳葦慈攝）

講座同時亦與學生探討近期大熱的生成式人工智能，除分享箇中基本原理、應用場景外，亦透過不同新聞事例，讓學生明白應如何使用最新科技，以及面對人工智能盛行令虛假資訊急速增加的情況下，學生上網時應更加小心謹慎，提防虛假資訊。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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