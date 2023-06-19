循理會美林小學初小常識科活動教學　學生快樂學習增解難溝通能力

愈來愈多學校採用體驗式學習模式，大圍循理會美林小學於3年前在初小的常識科，採用由「教育大同」慈善機構設計的賽馬會「感．創．做」（LBD，Learning by doing）課程，以活動式教學取代教科書，培育學生的自學能力。總結3年的成果，學生的學習態度不但有所改變，而且他們的溝通、協作、創意、解難能力也得以提升。



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LBD課程分別在各級設立不同主題，例如小一是以「獨特的我」為主題，讓學生探索成長中的自己，從中了解個人特質及獨特之處；小二的主題則期望學生實踐令身體健康的方法，包括進行模擬人體消化系統實驗及烹調蔥炒蛋；小三更會加入科學實驗，教學生製作環保手作及認識回收及再造方法。另外，課程不設測考，主要以「學習歷程檔案」綜合老師、家長及學生的評估和自評，了解學生學習進度。

前排左起小三生梁柏僑、阮晨風、湯力縈、朱樂汶，後排左起副校長（學與教）鍾日榮、LBD常識科老師侯善鈺、校長招捷玲、LBD常識科老師彭美珍。（翁曼琛攝）

有份參與課程的小三學生阮晨風表示，其中以非物質文化遺產為主題的皮影戲活動能加深對光與影的概念，增加接觸中華文化的機會。他續指，由於課程沒有設立太多功課，因而上課時也較為輕鬆，並認為「快樂中學習有助牢記知識」。

LBD常識科老師彭美珍表示，中文科亦要求學生撰寫有關課程中的學習經歷，加強了他們寫作的整體性及連貫性。校長招捷玲提到，參與課程後，學生的溝通、協作、創意、解難能力得以提升，即使高小常識科仍然採用教科書，但也會加入體驗式學習元素，例如教授中國文化知識時會讓學生學習種米，體驗農村生活。