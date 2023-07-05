傑出大學生選舉揭幕　首十名可獲一萬元獎學金及籌組海外義工團

香港明德會舉辦的「2023香港傑出大學生選舉」今日（5日）揭幕，吸引近100名有興趣報名的大專學生出席，參加者可以參與為期兩個月的多元能力提升工作坊及義工活動，最後經過選舉評選出二十名的傑出大學生，獲選的首十名大學生可獲得港幣一萬元的獎學金，另外十位則有五千元獎學金。而傑出大學生將會獲邀組成學生委員會，重點活動包括籌辦海外義工團，實踐在活動中的領導能力。



「2023香港傑出大學生選舉」除了表揚出色大專學生外，學生可透過參與活動以提供的社會服務，增強學生對社會的責任感，培育正向思維價值觀，並藉各類工作坊提升學生的潛能，提升未來就業競爭力，選出傑出大學生後將會獲邀組成學生委員會，重點活動包括籌辦海外義工團，實踐在活動中的領導能力。

所有報名參加的學生於6至8月選舉期間，參與達5次香港明德會所籌備的生涯規劃工作坊、創業指導工作坊、清潔沙灘等活動，將會獲發香港明德會活動參與證書，參與達7次則獲發香港明德會推薦信。其後，一眾參加者需於9至10月參與評選面試，最後由評判選出傑出大學生。今年獎項增至二十個，獲選的首十名大學生可獲得港幣一萬元正的獎學金，另外十位則有五千元正獎學金。

香港明德會常務會長及主席李尚仁致辭時指青年是香港的未來，明德會致力推動年輕人積極向上，希望香港傑出大學生選舉可鼓勵學生在求學時期已關懷社會，運用青春及長處貢獻社會，實踐明德精神。他續指計劃會資助學生到海外義工服務，希望他們認識到世界之大，了解知足常樂的道理，感恩香港的生活環境及自己擁有的資源，從而學懂珍惜，也在能力所及之時向有需要的人傳遞幸福。

選舉將會分為四個階段，報名期將於即日起至7月15日截止，任何年齡介乎18至25歲、正就讀全日制大專課程的學生，或本港認可學士或碩士學位課程的學生均可參與，有興趣的學生可於香港明德會社交平台專頁，填寫「2023香港傑出大學生選舉」網上報名表格。