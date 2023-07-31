教師普通話能力報告出爐　「猶豫」當「魷魚」「緋聞」變「飛蚊」

考評局今日（31日）發布「2023年教師語文能力評核普通話評核報告」，評核分四份卷，當中「卷一聆聽與認辨」達標率較為遜色，有考生將「猶豫」誤聽為「魷魚」；「卷二拼音」有考生將「緋聞」的拼音誤作「飛蚊」。



考評局建議，教師要在日常生活中多加練習，並根據教學需要，配合適當的教學内容，就各評估項目儘量展現個人的課堂語言運用能力。



考評局今日（31日）發布「2023年教師語文能力評核普通話評核報告」。（資料圖片）

考評局報告指出，今屆有1,810人參加評核，達標百分比分別為「卷一聆聽與認辨」44.5%、「卷二拼音」57.3%、「卷三口語」80.5%及「卷四課堂語言運用」90.2%。

「聆聽辨誤」表現最差

在「卷一聆聽與認辨」中，「乙部聽辨詞語」要求參加評核者聆聽每題四組語音，然後選取最恰當的一組做答案，教師詞彙方面整體成績不俗，惟表現稍遜的題目是將「猶豫」誤聽為「魷魚」，有17%。

而「丁部聆聽辨誤」表現最差，有部分教師將通行的表達方式誤判為不符合規範，如「這些廚具撇了吧！」、「這個保不定管用。」、「腿都木了。」等。

考評局今日（29日）公布2023年教師語文能力評核報告。（資料圖片）

「便箋」的拼音誤作「變尖」

至於「卷二拼音」方面，「丙部根據拼音寫漢字」中，詞語題的成績較為遜色，有教師將「便箋」的拼音誤作「變尖」，另有「緋聞」的拼音誤作「飛蚊」；筆劃較複雜的字容易出錯，例如「鑿」、「鑒」、「讓」。

「卷四課堂語言運用」，考生須注意輕聲詞的發音，掌握正確的音高和音長，以及避免出現「輕聲重讀」的情況，，例如「點心」、「認識」、「明白」和「甚麼」（部分將「麼」誤讀為mo或mɑ́）等。

雜方言語氣詞 如「Okay」、「好」

考生亦須注意字詞的正確讀音，例如「我們倆liɑ̌」和「伎倆liɑ̌ng」，「答應ying」和「回應yìng」等。有些發音受到粵音干擾，例如「目的」的「的dì」誤讀成「dī」，「遍biɑ̀n」誤讀成「piɑ̀n」等，其他常見的誤讀例子包括「比較bǐjiɑ̀o」誤讀成「bíjiɑ̌o」，「混淆hùnxiɑ́o」誤讀成「hǔnyɑ́o」等。

考評局亦關注，考生在語言表達方面失誤，會在教學過程中會出現其中較多或較嚴重的問題，例如夾雜方言語氣詞或口頭禪，例如「嘩」、「喔」、「啦」;「Okay」、「好」、「那……那……」等。