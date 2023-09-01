開學｜道爾頓學校收生人數飆10%　校董曾俊華︰教導學生軟技能

本港出生率持續偏低，加上近年爆發的移民潮，多間中小學面臨殺校危機。不過位於奧運的香港道爾頓學校（幼稚園及小學），疫情結束後收生人數飆10%。



創辦人之一的杜巧賢預料，升幅與政府推出的人才計劃有關，並透露計劃擴展至一條龍辦學模式，最快明年開辦七及八年級，目標建立「屬於香港人的國際學校」。學校校董曾俊華亦指，以培養「廿一世紀新人類」為目標，包括教導學生控制情緒、待人接物等軟技能，並不抗拒學生善用ChatGPT學習。



香港道爾頓學校正計劃擴展至一條龍辦學模式。（鄭子峰攝）

道爾頓學校毗鄰奧運站，佔地近10萬平方呎，以英語及普通話為教學語言。學校的特色為採用「道爾頓計劃」教育理念，即顛覆傳統由教師為中心的教育模式，每班約18至20名學生，並與清華大學附小協作，共同編製中文課程。

收生人數增料受惠於政府搶人才計劃

私立及國際學校的收生來源包括外籍學生，學校創辦人之一杜巧賢表示，現時幼稚園及小學共約400名學生，當中小學僅創辦六年已收逾200人，本地生、外籍及內學生分別佔1/3，疫情結束後收生人數再增10%，直至最近開學仍有家長叩門。

不過杜巧賢指，疫情期間確實曾有外藉學生流失，惟家長得悉疫情難以短期結束後，再安排學生重返校園。她並估計，由於最近政府推出的人才計劃，加上開關後恢復國際往來，讓國際學校得以受益。

道爾頓學校創辦人之一的杜巧賢。（鄭子峰攝）

計劃明年開辦七及八年級 需覓永久校舍

杜巧賢透露，由於家長紛紛要求校方擴展至「一條龍升學」，因此計劃最快明年開辦七及八年級（即本地學校的中一及中二），讓家長得以安心。惟創辦中學亦是挑戰，現時校方正尋覓位於市區的永久校舍，目標將來中小幼學生合共逾千人。

至於課程方面，杜巧賢透露未有定案，但她預想到學生在小學打好基礎後，中學可採用更開明的教育方式，屆時高中生毋須強制一周五日課堂，因材施教，若某學生擅長特定科目，可彈性處理課程，甚至與其他海外學生於線上參與全球性的課堂。

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隔日以普通話及英語授課 中文教材用繁體字

回想最初的創校理念，杜巧賢說：「搵唔到一間學校可以結合傳統同埋國際學校嘅優勢。」因此當初目標為創辦「屬於香港人嘅國際學校」，例如在語言訓練上，採用「梅花間竹」式，每隔日以普通話及英語，全日僅一種語言授課，期望可改變英文為主、中文第二的教學模式，培養同時具備華夏文化及國際視野的雙語人才。

為了表明決心，學校在辦學時，亦與清華大學附小成為協作夥伴，共同編製清華附小的課程，及抽選合適的教材。杜巧賢指，考慮到學生需要了解中華文化及淵源，校方將教材逐一翻譯並校對成繁體字。「唔係話一個（英文）重要啲，另一個（中文）冇咁重要。」

此外，學校亦定期舉辦中華文化的相關活動，學生並可在課外時間揀選剪紙、舞術、古箏、戲劇等興趣學習。

前財政司司長、道爾頓學校校董曾俊華。（鄭子峰攝）

曾俊華︰禁止ChatGPT為消極教育方法

前財政司司長曾俊華，亦是道爾頓學校的校董之一。他在加入政府前，曾在美國波士頓州立學院，修讀雙語教育碩士學位，雖然30多年來游走於金融及商貿界，但仍一直心繫年輕人。他認為學校應以培養「廿一世紀新人類」為目標，直言現時的教育制度不合時宜，需要由「下而上」改革教育制度。

曾俊華舉例，禁止ChatGPT為消極的教育方法，故不抗拒學生善用ChatGPT學習。他認為校方除了教授知識外，亦要重點培養學生的軟技能，包括學習與他人溝通及合作、控制情緒等，亦因此學校開放學生代表選舉、鼓勵提出意見修改校服等，並重視學生的社會服務。

學生未來畢業後需持續學習 應對老年生活開支

「我記得舊時讀小學，暑期十幾廿本，五位數除三位數。𠵱家畀部機細路篤一篤就做得到，仲需唔需要用幾十本作業簿？」曾俊華引用知識倍增曲線理論（Knowledge Doubling Curve）指，現時人類的知識量每年倍增，不應再以19世紀制訂的課程、20世紀培訓的老師，教育21世紀出生的學生接受22世紀的挑戰。

現時港人平均年齡已達80多歲，可能再有上升空間。曾俊華認為，未來香港或需考慮延遲退休年齡，讓市民應付老年時的生活開支，因此可預料「21世紀新人類」需要持續學習，如善用新技能輔助工作，同時可緩和政府的負擔。「60歲或者55歲退休，過唔過到世呢？揸住筆MPF（強積金）肯定唔夠。」