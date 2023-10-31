教局內地交流團增九條路線　去長城認識外敵入侵史　學領土完整性

教育局繼今年９月推出「同根同心」初中及高小學生內地交流計劃的歷史文化篇後，近日推出「自然保育篇」，籌辦9個行程路線，為期1至4天，涵蓋北京、四川、肇興等地，各行程扣連《香港國家安全教育課程框架》，例如到北京萬里長城的居庸關，認識外敵入侵中國的歷史，明白國家邊境防衛及維護國家領土完整的重要性。



教育局昨日向學校發出通涵，推出「同根心同心」內地交流團的自然保育篇。（資料圖片）

教育局昨日向學校發出通涵，自然保育篇的內地交流團對象為小四至中三學生，有9個考察行程路線，當中2個為北京和四川團，其餘7個是廣東省團，分別為期1至4天。

所有行程均與《香港國家安全教育課程框架》有關，例如到北京萬里長城的居庸關，認識外敵入侵中國的歷史，明白國家邊境防衛及維護國家領土完整的重要性；到深圳大鵬古城及大鵬古城博物館，認識鴉片戰爭的歷史及大鵬古城在近代重要歷史事件的影響，學習保家衛國的信念和國土安全的重要性 。

教育局指，學生參加全屬自願性質，學校可於本學年內報名參加多於一個行程。局方會資助團費的70%，餘下的30%則自行負責。每名團費由295元至4,050元不等，資助後團費為每位88.5元至1215元。