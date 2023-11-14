120所學校報名大灣區教育展吸港漂家長　鄧飛籲當局減慢殺校速度

本港四個教育團體將於12月15日至17日，合辦「第一屆大灣區香港學校教育展」。直資學校議會主席陳狄安今早（14日）於港台節目表示，有見「港藉兒童」的家長，希望了解本港的學校，卻無正式的途徑，因此舉辦展覽提供資訊，現已收到120所學校報名。



立法會議員鄧飛亦於相同節目建議當局，應適當減慢合併重置學校的速度，「畀人印象只係不斷縮班殺校，或者合併重置，可能會令家長有疑慮，佢會覺得係咪香港教育有我唔知既問題存在呢？



《2022年施政報告》提出以更進取和更具針對性的方式吸納外來人才。（資料圖片／梁鵬威攝）

各人才計劃助收生 有學校稱申請學位人數升一倍

陳狄安表示，自恢復通關後，教育團體有見「港藉兒童」的家長，希望了解本港的學校，惟沒有正式及方便的途徑說明，甚至有內地KOL提供不正確的資訊，因此希望舉辦教育展提供更多資訊。他並解釋，目標對象包括雙非兒童、經不同人才計劃來港人士的子女，以及疫情期間在內地讀書的港人子女。

陳狄安透露，現時收到120所學校報名，因目前仍在開放報名中，仍有學校在考慮加入。他相信各個人才計劃確實為學校收生帶來幫助，例如有學校便透露申請學位的人數增加一倍。問到是否當局應否暫停殺校或縮班，他表示「如果可以援一援係一件好事。」

稱大部份家庭來港選讀公營學校 因DSE升學出路多

但陳狄安強調，現時政府公布的數字只是獲批人數，需要時間得知申請人是否來港。但考慮到學童一旦持續增加，若當局仍殺校或縮班，日後學位或不足。「如果可以嘅話，都可以睇定啲，先再睇睇係咪再縮班殺校呢。」

陳狄安並稱，觀察到大部份家庭，因公營學校的課程及文化，與內地的學習模式相近，加上受惠於內地高校文憑試收生計劃，以及其他海外的選擇，而選擇公營學校。他指，不少學校已為該批學童安排銜接課程，輔助他們學習粵語及英語能力。「其實無論（中文科）用普通話定廣東話，我諗嚟到香港生活嘅學生，都係需要學習廣東話。」

鄧飛憂持續殺校影響家長轉往新加坡等地升學

立法會議員鄧飛表示，香港的學額供過於求，維持學校編制須吸收外來學生，因此地緣及文化相近的內地學生則成為首選。他指出，除了各人才計劃來港人士的子女外，亦有部份人因在港就讀碩士或博士課程，而向入境署申請帶同子女來港，以方便照顧。「所以實際上唔止四萬。」

惟鄧飛並不抱持樂觀態度，指移民潮雖然已漸趨穩定，仍面對出生率下降的衝擊，加上輸入人才總有飽和的時候，屆時學童人數的增長便會放緩。但他想到本港過往殺校潮的教訓，認為當局應適當減慢合併重置學校的速度，否則家長便會產生疑慮，甚至改變計劃到新加坡等地升學。