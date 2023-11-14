小學常識科分拆後料課時比例反增　學界稱政策矛盾難釋放學生空間

小學科學科初步課程框架今日出爐，當中提及該科佔總課時不少於7%，而人文科則未公布課框，暫未知課時比例。津貼小學議會署理主席蘇炳輝表示，教育局上周就科學科諮詢業界意見，初步建議人文科與科學科課時比例相同，即合共不少於14%，較現時常識科不少於11%多3個百分比。他指，小學課程指引近年才修訂及試行，將各科課時比例「減磅」，以助學校釋放下午時間，安排多元活動、功課輔導等，但兩個新科推出後，有機會令小學課程膨脹，擔心最終走「回頭路」，難擺脫全日上學術堂的局面，形容是矛盾和可惜。



小學科學科初步課程框架今日出爐，當中提及該科佔總課時不少於7%。（資料圖片）

教育局上學年推出試行版小學教育課程指引，提出減少中、英、數、常識科等各科課時比例，並增加學校彈性編配課時的時間，由19%增至25%，旨在為學生創造空間，作全方位學習活動。

蘇炳輝表示，教育局上周就科學科課程框架，向多個小學校長議會諮詢意見，建議人文科課時比例同樣不少於7%，即變相連同科學科，課時佔比共至少14%，比現時常識科的11%為多；增多的3%課時比例，預料會由「彈性課時」扣減，其餘科目課時佔比不變，但仍有待最終定案。

有不願具名的小學校長表示，疫後令學校改革時間表，銳意還學生「真全日制」，小學課程新指引下，原有助學校鬆綁下午時間，減少安排學術課堂，現時兩個新科加重整體課程負擔，令學校面對編配課時的困局，「有啲學校可能下午幾乎填滿晒堂，一星期得一日下午彈性課時，咁可以邊到抽走時間？課時得咁多，中英文大家都睇重，點能夠抽走？」

他指，教育局近日才發通告，要求學校檢視時間表，為學生多安排作息時間，「同一時間要增加學生幸福感，但另一邊就要加科目課時」，直言是政策矛盾。

教育局上學年推出試行版小學教育課程指引，提出減少中、英、數、常識科等各科課時比例，並增加學校彈性編配課時的時間。（資料圖片）

津小議會冀人文科內容「唔會只增無減」

蘇炳輝亦同意教育局政策矛盾，但目前只能著眼於如何妥善解決，希望局方考慮精簡人文科課程，亦要避免兩個新科內容重疊，「有加要有減，唔可以永遠都加」，否則最終為追趕課程內容，令學習「水過鴨背」。

人文科與科學科於25/26學年推行，蘇炳輝指，只有不足一年半時間籌備落實，新的教科書亦未出版，希望教局能提供清晰齊備的教學配套。他續指，以往常識科老師無須做實驗教學，新的科學科則主張多做實驗和科學活動，希望局方除為老師提供學科培訓，亦能提供活動設計和實驗建議供前線參考，長遠亦可思考增設恆常撥款，支援學校設立實驗或常識室、科學活動的經費。