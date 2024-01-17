錦江小學小一自行收生13人　距開班線欠3人　辦免費英文班留人

撰文：胡家欣
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去年有五間津貼小學本學年被獲派0班小一，其中，兩間正爭取「續命」成為資助小學，須於小一兩個收生階段，合計滿足16人的「開班線」。

教育局今日公布下學年統一派位學額，以自行分配及統一派位學額各佔一半推算，中華基督教會長洲堂錦江小學於自行收生階段取錄13人，用盡學額，距離「開班線」尚有3人；中西區聖嘉祿學校則收生不足，僅取錄8人，尚欠8人才達「開班線」。

中華基督教會長洲堂錦江小學於自行收生階段取錄14人，「超收」1人。（資料圖片）

錦江小學校長葉錦昌表示，滿意自行收生階段的取錄人數，至於統一派位階後能否收多3人，以達到教育局「開班線」，則暫時難以預料。他解釋，區內自行未獲派學位的學生不多，加上部份學生或希望到港島區學校、甚至轉讀直資或私立學校，所以收生數字仍然存在變數。葉錦昌指，學校會繼續多加推廣工作，例如上周六完成學校45周年慶典活動，有約200人參加，希望藉活動讓外界人士認識學校，又會繼續與同一辦團的幼稚園聯繫。

錦江小學開辦免費英文班　裝備學生兼

至於有何方法留住現有註冊的13位準小一生，他稱，學校上學期舉辦7、8次的STEAM活動、每周六又開辦英文課程，特意聘請曾擔任國際學校校長的外籍老師，以唱歌、玩小遊戲的方式，教授學生英語，家長亦可以參加，費用全免，希望藉此裝備學生，同時讓家長多了解學校學習氣氛、老師的關愛文化等。

另外，同樣去年獲派「0班」的黃大仙孔教學院大成小學，正籌劃三年內轉型為私立學校。學校仍有參與本年度小一派位機制，自行分配學位階段取錄31人，未計統一階段的收生人數，已達開辦兩班「開班線」的人數。

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