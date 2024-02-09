青年會小學辦新春文化團圓日　吃廣州水菱角認識非物質文化遺產

撰文：郭曉晴
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臨近農曆新年，中華基督教青年會小學本周二（6日）舉行「家校新春文化團圓日」，全校師生穿上中國傳統服飾，一同參與非物質文化遺產工作坊及攤位遊戲，由傳統飲食、工藝品和遊戲中認識中華文化。活動期間，學生有機會一嘗廣州傳統小吃水菱角和認識絲襪奶茶的做法，又玩「AI象棋」。署任校長羅勁柱表示，有別於平日課堂，希望學生從體驗活動中認識中華文化，增加興趣。

中華基督教青年會小學邀請來自廣西的廚師來校，為學校介紹傳統食品水菱角。（郭曉晴攝）

今年活動主題之一為非物質文化遺產，學校特意安排兩項非物質文化遺產食物體驗活動，包括廣州特色食品水菱角及港式絲襪奶茶，邀請業內人士分享食物起源和製作方法，並讓學生一嘗滋味。有同學表示，第一次試吃水菱角，感覺新奇和美味，都有興趣了解更多。

學校亦安排花牌製作、中國繩結製作、漢服體驗、書法工作坊等活動，學生可以親手製作中國傳統工藝，從中增加對中華文化認識。

此外，學生和家長義工亦親身參與準備和協助各攤位遊戲進行，學生事先在不同課堂上認識非物質文化遺產相關知識，設計活動壁報，配合踢毽子、釣魚、走迷宮等小遊戲。部分學生更在今日活動擔任攤位工作人員，安排其他同學玩遊戲。

羅勁柱署任校長表示，香港不少近代文化都來自廣州，希望讓學生有所認識。今次活動日較著重傳統文化，未來會關注例如環保等議題，希望學生認識傳統後，加入創新元素，發揮想像力和創意思維。他又指，今日學生反應與平日上課完全不同，希望透過體驗活動讓學生學習更多，有機會展現自己。

中華基督教青年會小學辦「家校新春文化團圓日」。（郭曉晴攝）

學校近年致力推動科技結合教育，學生今日亦可體驗「AI象棋」活動，早前象棋隊學生曾將機器帶到長者中心，兩代互相交流。羅勁柱署任校長表示，希望學生透過服務認識長者，更學懂欣賞長者，同時亦讓學生從小接觸新科技，例如人工智能，配合未來發展。許同學表示，與人工智能捉棋和在家中與父親玩的感覺完全不同，覺得很有趣，可以有不同玩法。

同場，學校亦邀請數間中學參與活動，例如天主教培聖中學學生為學生帶來「AI詠春」，學生依照螢幕指示做出指定動作，即可以學習耍詠春。

學校今年安排不同內地交流團活動，其中數位剛前往杭州交流的學生在今日活動開幕禮分享旅程點滴，適逢杭州亞運會，除了遊覽名勝景點外，學生與當地學生和運動員交流，認識當地文化。

高年級曾同學表示，今次活動日感到十分高興，最喜歡「蛋撻拋拋樂」的攤位遊戲，除了玩遊戲外，亦了解到蛋撻的歷史發展和種類，認識到香港的非物質文化遺產。胡同學則最喜歡製作風車的活動，他發現原來風車製作過程比想像中複雜，當中要思考各扇面的組裝。他亦對茶粿製作的活動感興趣，認為活動都有讓他認識中華文化。

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