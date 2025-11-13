NewJeans全員回歸ADOR不止Haerin Hyein！3人遲發聲因1成員在南極

【Minji/Haerin/Hyein/Hanni/Danielle/NJZ】韓國人氣女團 NewJeans 與經紀公司 ADOR 的合約糾紛持續近11個月，最終在上月底的一審判決中宣布NewJeans 敗訴。



而原先團體表示將提出上訴，但情勢在12日出現轉變，成員諧潾（Haerin）與惠仁（Hyein）率先宣布重返ADOR，稍後其餘3名成員也在晚間表態回歸。

NewJeans成員諧潾（Haerin）與惠仁（Hyein）率先宣布重返ADOR（IG@hyein_newjeans_）

更多NewJeans成員照片：

剩餘團員玟池（Minji）、Hanni 與 Danielle 於 12 日發表聲明指出：

經過深思熟慮後，我們決定回歸ADOR。

至於比兩位成員稍晚公開立場的原因，她們解釋是因為其中一名成員正在南極，導致訊息傳遞有所延遲，並補充：「由於尚未收到 ADOR 的正式回覆，我們決定先行發表聲明。」對此，ADOR 方面則回應表示：

目前正在確認三位成員表明回歸意向的真實性。

不僅如此，ADOR稍早也曾針對諧潾與惠仁的決定發出聲明，指出兩人與家人經過充分討論後，尊重法院判決，決定繼續履行專屬合約。公司同時表示，將全力支持兩人的藝能活動，並呼籲外界理性看待，「希望粉絲們能以溫暖的心給予支持，避免過度揣測成員動向」。

不少粉絲猜測身在南極的成員為Danielle，她停工後一直熱衷馬拉松運動。（IG@njz.update）

