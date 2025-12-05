周杰倫「真空Deep V」曬古銅色胸肌惹粉絲尖叫 揭新專輯推出時間
撰文：聯合新聞網
天王周杰倫12月4日出席Dior活動，吸引大批粉絲到場搶拍。
周董（周杰倫）一現身現場尖叫聲震耳欲聾，他穿灰色西裝大開，V領露出古銅色肌膚，大方秀出剛渡完假的健康膚色，有粉絲大喊「好瘦」，他害羞微笑點頭回應， 嘴角壓不住地上揚。
許久未公開現身的周杰倫，下顎線相當清晰，身形相當帥氣，他神清氣爽打招呼：「哈囉好久不見的媒體朋友！」原本他承諾今年7、8月發片，但新專輯進度一延再延，他終於給出最新時間：
我原本說是暑假，現在演唱會終於告一段落，新專輯明年一定要出來，明年3、4月！
現場歌迷鼓譟明年要有新演唱會，他笑說：「演唱會晚一點。」
而他難得小秀性感秀V領，胸肌和胸毛清晰可見，害羞說：「 這件外套滿獨特，比較害羞的朋友裡面可以加黑色T恤，但我看走秀的模特兒裡面沒有穿，我也只好沒有穿。」惹得現場尖叫聲不斷。
