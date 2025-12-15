郭晉安23歲港姐「舊愛」晒性感照　跌膊Look大騷香肩美腿

現年23歲的2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）憑甜美樣貌與口才獲TVB力捧，除擔任主持及司儀工作外，早前更參演了郭晉安主演的劇集《金式森林》，豈料兩人因此傳出「父女戀」。這宗離奇緋聞令她備受關注，一舉一動皆成焦點，日前（12月13日）她在社交平台上載了一輯跌膊Look美照與短片，隨即獲大批網民留言激讚。



莊子璇跌膊晒香肩

前港姐冠軍莊子璇（Hilary）向來活躍於網上，不時在社交平台大方「派福利」，分享唯美靚相及生活點滴。近日她上載了一輯全新的照片及短片，只見照片中的莊子璇身穿一件大跌膊上衣配搭短裙，不但毫不吝嗇地大騷性感鎖骨，更盡晒其招牌白滑美腿，造型相當吸睛。

鏡頭捕捉到她現身唱片店，正在細心挑選心水唱片，期間她更不介意踎低，單手托着頭慢慢揀選，展現可愛一面。其後，她坐在高椅上戴起耳機試聽，全程陶醉在音樂世界之中，表現得非常投入忘我，不經意地展現出甜美笑容，瞬間融化了網民的心，不少網民留言大讚Hilary靚女：「Hey Hot Girl！」、「好令（靚）女！」、「你聽緊乜歌？我好想聽hillary 唱！」

莊子璇郭晉安「父女戀」

郭晉安早前被人影到與比他年輕37歲的港姐冠軍莊子璇打網球，及為女方搞生日派對，因而傳出兩人展開「父女戀」的緋聞，立即成為城中熱話。但事後二人受訪時均否認「父女戀」關係。

對於與郭晉安傳緋聞，莊子璇表示：「我人生中係冇諗過咁樣囉，當時睇到咁嘅傳聞，都會問點解嘅，個人係呆咗。當時我就會好似陳曉華咁講，我係會避開，但後尾發現就冇必要囉。」

點擊大圖查看莊子璇更多圖片▼▼▼