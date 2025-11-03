金式森林丨莊子璇揭拍戲哭不出壓力爆煲　全靠郭晉安一招成功爆喊

《金式森林》是由無綫與騰訊聯合出品的台慶劇，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。日前莊子璇（Hilary）接受tvb.com獨家專訪，親揭首度拍劇壓力爆煲：「有段時間瞓瞓吓覺彈起身會以為有Cam Take緊自己。」莊子璇直言感激郭晉安等前輩的鼓勵及指導，一招幫助她打開「爆喊開關掣」。



莊子璇Hilary飾演的方芷茵在劇中表現（官方提供圖片）

《金式森林》由林志華監製、麥世龍、鄭成武編審，主要演員有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等。

金式森林丨莊子璇親揭首度拍劇壓力爆煲

首度拍劇便獲得不少發揮機會的港姐冠軍級人馬莊子璇Hilary，自《金式森林》播出後演技一直備受關注，有人批評她造作、未夠自然；亦有人覺得以第一次拍劇來說尚算可以。日前Hilary接受tvb.com獨家專訪，透露首度拍劇獲益良多，並坦言自己有留意亦坦然面對及認同網友的意見：「佢哋覺得我演技唔自然，或者講嘢比較造作，其實我喺拍嘅時候都有留意呢個問題，但有時候對住鏡頭就好想提高把聲驚人聽唔到，我覺得佢哋嘅意見都好啱。」

Hilary續指自己本身並非易喊的人，但偏偏在《金式》中要應付大量爆喊場面，並謂很記得自己其中一場海邊爆喊戲、無論如何都哭不出來：「嗰日我已經特登早啲去令自己進入個情緒，但我醞釀咗成個鐘都係喊唔出、一滴都流唔出。」曾質疑自己會拖累整個劇組等等因素壓力爆煲的Hilary，一度弄至睡覺也以為自己在拍劇：「有段時間瞓瞓吓覺彈起身會以為有Cam Take緊我，完全唔知自己做咩，嗰陣時係比較大壓力。」

最終Hilary靠著郭晉安等前輩的鼓勵及指導，逐漸開竅：「我同佢哋講好驚做得唔好，但佢哋好好，話第一次拍戲應學吓點樣享受、慢慢放低啲就會令自己冇咁緊張。」Hilary續指安仔在拍攝現場會一再指導他們如何入戲，她透露拍攝其中一場情緒戲時，安仔一再提醒大家要認真想像若果真實遇到這件事時的心情會是怎樣；結果因著安仔的循循善誘，Hilary在拍攝前已成功沉浸角色之中：「我喺roll機前已經喊緊，原本導演想安仔拍先，但安仔好好，佢提出我拍先，因為佢見到我個感情已經Ready，唔想要我嚟多一次，因為如果嚟多一次又會冇咁真實。」

金式森林丨林志華爆Hilary為效果重拍零怨言

根據劇情，Hilary飾演的方芷茵，在劇中確實喊個不停，皆因在溫室長大的她，除了飽受家族信託、屋企人打官司、爹哋方仰天（郭晉安飾）疑似患重病，及男朋友家庭帶來的超強壓力等。值得留意的是，在數場喊戲中，除了有Hilary提及的海邊爆喊戲、還有在街頭拿著電話與爹哋視像對話的場口；對比兩個場口，Hilary給出了顯著的進步，皆因視像對話一場Hilary明顯喊至眼淚鼻涕、情緒相比之下真摯及投入得多。

對此，監製林志華受訪時透露，該場喊戲是Hilary完成整個劇集拍攝後、再特登安排補拍：「因為呢場戲係好早拍嘅，嗰時Hilary仲未完全進入狀態，後尾問佢介唔介意重拍，佢都一口答應，而第二次佢嘅表現真係進步咗好多嘅。」林志華續指雖然Hilary真的尚有很多需要改善的地方，但不能否認的是，Hilary絕對是一名願意學習及努力的演員：「佢無論劇前劇後、都上咗好多同進修演技有關嘅堂，係一位好有心嘅藝人。」