網民盤點TVB失蹤人口　最美視后2年冇劇拍

曾三度奪得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角的郭晉安，近日亦被發現不在TVB官網的藝員名單之列，本人亦承認已離巢。在小紅書就有網民統計了一年沒有進組拍TVB劇的TVB／邵氏女藝人。



有網民統計了一年沒有進組拍TVB劇的TVB／邵氏女藝人，其中消失一年以上的女藝人如下，不過這些女藝人，雖然靜待機會拍劇，但亦有很多其他工作，例如吳若希接了不少香港及內地的商演，有些就因為剛當媽媽，好像陳嘉慧、張寶兒、黃翠如、何依婷等暫時主力湊B，相信好快全面復出，當然亦有網民留意到有些女藝人拍劇不斷，例如陳曉華、張䂀雯，郭栢妍等。

但蔡思貝貴為視后，但對上一套劇已數到《飛常日誌》，這套劇2023年9月開始拍攝，之後就沒劇開了，但據知她有參與周星馳電影《少林女足》，而近年更向登台揾錢，早前就和羅子溢到美國登台。

湯洛雯（上一部為隱門，2022年6月殺青）

張寶兒（上一部為破毒強人，2022年6月殺青）

陳嘉慧（上一部為本尊就位，2022年11月殺青）

馮盈盈（上一部為逆天奇案2，2023年9月殺青）

蔡思貝（上一篇為飛常日誌，2023年12月殺青）

胡定欣（上一部為巾幗梟雄之懸崖，2023年12月殺青）

朱晨麗 （上一部為反黑英雄，2024年2月殺青）

黃翠如（上一部為黑色月光，2024年3月殺青）

賴慰玲 (上一部為奔跑吧勇敢的女人們，2024年5月殺青）

龔嘉欣（上一部為香港探秘地圖，2024年8月殺青）

何依婷（上一部為金式森林，2024年9月殺青）

吳若希（上一部為巨塔之后，2024年9月殺青）

莊子璇（上一部為金式森林，2024年9月殺青）



內地網民非常留意TVB藝人的動向。

有小紅書網民覺得TVB藝人多，要紅需要天時、地利、人和。

小紅書網民很留意TVB女藝員。