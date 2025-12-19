Coldplay演唱會捉姦事件女主角首次發聲　承認暗戀上司但否認外遇

美國新創公司「Astronomer」今年7月爆出高層風波，前執行長拜倫（Andy Byron）與前人事總監卡博特（Kristin Cabot），在Coldplay波士頓演唱會上被「親吻鏡頭」（Kiss Cam）捕捉到親密擁抱畫面，還遭主唱克里斯馬汀當場調侃「不是外遇就是太害羞」，影片隨即在網路瘋傳，最終導致兩人雙雙辭職。



沉默多月後，53歲的卡博特近日首度接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，親自回應這起風波。

卡博特近日首度接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，親自回應這起風波。（The New York Times）

Coldplay波士頓演唱會當晚被拍畫面：

+ 13

卡博特強調，自己與拜倫並未發生婚外性關係：「在那天之前我們甚至沒有接吻。」但她坦承當晚喝了幾杯酒，與上司跳舞、擁抱，做出「不恰當的行為」。她直言：

我做了一個錯誤的決定，這不是小事，我為此承擔責任，也付出了整個職涯的代價。

卡博特也承認，自己當時對拜倫確實有好感，甚至是「暗戀」，但仍否認外界所指的外遇指控。

回顧當晚情況，卡博特表示，她邀請拜倫以朋友身分同行，現場還有一群好友。隨著音樂與酒精助興，兩人互動逐漸親密，直到被攝影機拍下投放到大螢幕上，拜倫驚慌閃躲，她則羞愧遮臉，卻已來不及阻止畫面在網路上迅速擴散。她形容當下「既尷尬又恐慌」，因為她是公司人資長，而對方是執行長：「這種情節太老套，也太糟糕了」。

事件曝光後，Astronomer董事會立即介入調查，拜倫隔天辭職，卡博特也在數日後離職。卡博特透露，其實董事會曾詢問她是否願意回任，但她最終選擇離開。她當時正與丈夫分居並辦理離婚，卻仍承受鋪天蓋地的輿論審判。她指出，自己遭遇長時間網路霸凌、羞辱與死亡威脅，甚至在公共場合被陌生人當面辱罵。

最令卡博特痛心的，是這場風波對孩子造成的傷害。她透露，孩子曾聽到恐嚇電話，害怕「媽媽會不會死掉」，讓她深感自責。她哽咽表示，選擇站出來說明，並非為翻案，而是希望讓孩子知道：

人會犯錯，甚至犯下很大的錯，但不該因此被威脅死亡。

至於拜倫，目前仍與妻子維持低調，並未對外說明此事。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】