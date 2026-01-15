《細水長流》殿堂級原唱遭前員工控性侵　揭長期受害細節如淪奴隸

拉丁天王胡立歐·以格雷西亞斯（Julio Iglesias）近日遭兩名前員工指控性侵與性騷擾。西班牙檢方已證實，針對相關指控，國家法院已展開初步調查。



現年82歲的胡立歐·以格雷西亞斯，是國際巨星安立奎（Enrique Iglesias）的父親，他曾發行過77張專輯，銷量超過2億5千萬張，更曾舉辦超過5000場個人演唱會，並以14種語言演唱過。

Julio Iglesias（GettyImages）

Julio Iglesias是西班牙著名情歌王子

根據西班牙媒體「elDiario.es」報導，兩名女子以化名「蘿拉」（Laura）與「瑞貝卡」（Rebeca）出面指控，稱她們曾在胡立歐位於加勒比海的豪宅擔任住家員工，期間遭到長期性剝削與不當對待。

兩人表示，事件發生於2021年，地點包括多明尼加龐塔卡納（Punta Cana）與巴哈馬萊福德島（Lyford Cay）的私人豪宅。當時胡立歐77歲，已婚，年輕指控者之一僅22歲。她們指出，招聘過程中即被要求提供臉部與全身照片，之後又遭到涉及性向、性經驗與身體整形等侵入式提問，甚至出現肢體接觸。

瑞貝卡指控自己曾遭到強迫性侵，形容過程「非常疼痛」，讓她感覺自己像是：

機器人、奴隸、洋娃娃。

她還聲稱，在飲酒後被迫參與涉及女性主管的性行為，並遭到身體暴力。她表示，胡立歐以舒緩多年車禍造成的背部舊傷為由，要求她長時間為其提供性服務，期間還限制她交往、沒收手機並查看私人通訊內容。離職後，她被神經心理學家診斷出罹患心境障礙型憂鬱症。

另一名指控者蘿拉則表示，胡立歐曾誇耀對瑞貝卡的性行為，並以「開玩笑」為由發表露骨言論。她回憶，自己最初接到一名帶有濃厚西班牙口音的男子來電，對方自稱是胡立歐，並說：

準備好讓你的人生改變了嗎？

但上工後不久，對方態度轉為羞辱與逼迫，甚至命令她展示胸部並質問是否經過隆乳。她聲稱，在不斷言語侮辱下被迫屈從，雖未發生完整性行為，但精神壓力極大。

西班牙檢方指出，正針對性騷擾、性侵、傷害罪，以及「以濫用性工作條件侵害勞工權益」等嫌疑進行調查。國家法院發言人表示，目前屬於初步偵查階段，相關程序依法保密。截至目前，胡立歐伊本人及其律師團，尚未對相關指控作出公開回應。



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】