影帝奇雲史柏西再遭3男告性侵　英國演員公開身份控訴曾被這樣做

奧斯卡影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）近年來捲入性侵醜聞，形象事業全崩盤。



但近日又被3名男子控告他在2000年至2013年間對他們施以性侵，倫敦高等法院在11月26日星期三的聽證中，暫訂將於2026年10月12日開審奇雲史柏西的新一輪民事審判。

奇雲史柏西Kevin Spacey（Instagram@kevinspacey）

《七宗罪》、《美麗有罪》 更多奧斯卡影帝奇雲史柏西Kevin Spacey演過的經典角色及相關照片：

根據「BBC News」報導，史柏西目前已正式否認其中兩項新的民事訴訟，第三項指控則尚未提交答辯。提出訴訟的3人中，有一名男子早在2022年就提告，但因史柏西的刑事案件進行而被迫暫停。他也受到法院匿名保護，並表示自己因2008年8月遭到性侵而承受心理創傷與財務損失。

另一名原告Ruari Cannon則選擇公開身份，指稱史柏西在2013年一次派對中觸摸他的下體；當時Cannon正於老維克劇院演出，而史柏西擔任該劇院藝術總監。Cannon去年曾在英國第四台的紀錄影集「揭開史柏西」中出面，對此史柏西回應表示，只要能擁有足夠時間和正當平台為自己辯護，相關指控「經不起檢驗」，而他也多次獲得清白。

演員Ruari Cannon的照片：

史柏西先前已在多起案件中被判無罪，包括被指控1986年派對後猥褻演員安東尼瑞普（Anthony Rapp），最終於2022年由紐約陪審團裁定無需負法律責任；以及2023年於倫敦被控性侵4名男子的9項罪名，亦被陪審團判決不成立。他近期受訪時曾坦言，漫長官司使他付出巨大財務代價，甚至一度在酒店與民宿間輾轉，形同無家可歸，但仍相信自己終會有回到影壇的機會。

