MeToo｜荷里活巨星捲性騷擾案　擅加「強姦戲」女替身演員慘受辱

荷里活資深影星奇雲高士拿（Kevin Costner）近日捲入一場法律糾紛。



他耗資1億美金（約7.6億港幣）製作的西部鉅作「地平線：美國傳奇」（Horizon: An American Saga）一名女性替身演員對奇雲高士拿該電影的製片人提起了性騷擾訴訟。

奇雲高士拿（Instagram@kevincostner）

奇雲高士拿（Instagram@kevincostner）

根據「每日郵報」報導，替身演員德溫拉貝拉（Devyn LaBella）在洛杉磯郡高等法院提起訴訟，聲稱她在2023年5月拍攝「地平線」時，遭遇一場「未經預告、未排練、也未有親密指導師的強暴戲」，這違反了美國演員工會和廣播電視藝人聯合會 （SAG-AFTRA） 的規定，而該場戲由科斯納親自指導。

奇雲高士拿的律師馬蒂辛格（Marty Singer）試圖駁回訴訟，保護言論自由免受無意義訴訟的侵害，但法官喬恩杉（Jon Takasugi）駁回了該動議，認為德溫拉指控的事實足以繼續審理。

根據德溫拉貝拉的訴訟，在2023年5月的拍攝中，她是艾娜亨特（Ella Hunt）的替身，主演拒絕參與那場戲，拉貝拉被要求代替上場。

拉貝拉聲稱，一名演員被指示將她按倒，跨坐在她身上，並猛烈地撩起她的裙子，這段經歷讓她受到了精神創傷和羞辱。

艾娜亨特（Instagram@ellahunt）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】