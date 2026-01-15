五索大爆66歲馬生私密性事　「搞足成晚」令佢好攰返唔到工

現年35歲、有「最強小三」之稱的網紅五索（鍾睿心）近日於自家新節目《五索波波池》中，大談與66歲大生銀行主席馬清鏗（馬生）長達10年的婚外情，大爆富豪的性癖直呼「頂唔順」。

五索否認「史上最強小三」！

五索直言完全不介意「小三」這個名號，但自己稱不得上「最強」，「最強」理應是最靚或最聰明，但她自覺樣樣都唔係。五索坦言自己當了十年小三，絕對不會看不起自己，因為對她而言，誠實地面對人生「醜惡面」，比起虛偽地壓抑本性更重要。她認為香港人太過壓抑，而她選擇活得真實。

五索肯接受「多人運動」？

主持人在節目中直接問到五索與馬生能否接受「多元關係」！雖然五索未有正面回應，但就自爆曾以一招試探馬生。她笑稱曾向馬生提議，到他70歲大壽時，會安排10個俄羅斯美女為他賀壽，豈料馬生聽到後竟滿心期待反問：「嘩！咁益我呀？」五索笑言：「我一條問題就試到佢係咩人！」

對出軌採零監控：冇眼屎乾淨盲

談到男人出軌問題，五索的「防偷食」心態亦相當前衛。她透露現在絕對不會檢查馬生的電話，甚至向對方放話：「你出面有咩飯局或溝女局，千祈唔好畀我知！」她奉行「冇眼屎乾淨盲」政策，只要不被她發現，對方開心就沒問題。不過她亦劃清界線，若對方真的有另一段感情且讓她知曉，她會果斷選擇分手，直言：「我即刻去搵個高大靚仔嘅鬼佬！」

「頂唔順」男方需求驚爆私密性癖

節目中五索火力全開，更罕有大談兩性私密事。她自爆馬生雖然年屆66歲，但體力驚人，「性慾強到同佢年齡完全唔相符」。五索語出驚人指對方「真係可以搞足成晚」，令她感到困擾，「搞到我第二日完全起唔到身返工！」她直言平日要處理公司業務及照顧小孩，非常疲倦，唯有等到週末才能「勉強應酬」。

五索拒再進一步關係

五索直言自己一直清楚追求目標，大方承認「愛錢」並不可恥，更直白表示馬生不僅能滿足其金錢需要，在情感與家庭層面亦是稱職的伴侶與「好爸爸」。她對比十年前後的自己，意氣風發地表示：「我依家睇返自己，真係又靚又富貴，呢個人（馬生）真係有啲料到！」直指馬生令她攀上人生巔峰。雖然兩人感情深厚，但五索坦言目前拒絕再進一步關係。

