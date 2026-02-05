00後千金爆紅　有樣有頭腦　靠這招助爸爸公司2個月內營業額增1成

台灣知名老字號「雅方羊肉爐」近來再次受到年輕族群關注，幕後推手竟是一位00後的接班千金！



董事長林正明的女兒林暄穎以短影音為主要行銷手法，成功讓品牌在社群平台重新翻紅，不僅吸引大量年輕族群討論，也推升產品整體營業額約1成，被外界稱為新世代的「虎女千金」。

更多「雅方羊肉爐」董事長千金林暄穎照片：

+ 19

年僅20多歲的林暄穎，近期在社群上人氣迅速攀升。她以拍攝生活化、貼近年輕人語彙的影片介紹自家羊肉爐與冰品，突破傳統品牌形象，使雅方羊肉爐在網路圈再次打響名號。精準的數位經營策略，使品牌重新抓住消費目光，也讓產品銷量出現顯著成長。

據《Cheers快樂工作人》報導，林暄穎出生於2000年，曾赴海外就讀電影攝影，返台後轉念企業管理，卻因興趣不符選擇休學。休學後，她回到家族企業工作，開始嘗試用短影音推廣品牌。短短兩個月，她便讓自家冰品營收提升3成，整體營收增加1成；個人IG更在半年內累積逾20萬追蹤者，成為品牌最強宣傳力。

林暄穎以新媒體創意與世代語言成功為老品牌注入新生命，也讓更多人看到傳統產業在新世代思維下的轉型可能。

董事長林正明的女兒林暄穎以短影音為主要行銷手法，成功讓品牌在社群平台重新翻紅。（Instagram@juliaxlln）

【本文獲「引新聞」授權轉載】