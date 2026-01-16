河南女子網上給出軌丈夫道歉意外走紅　漲粉20萬變帶貨網紅

河南一名女子因丈夫出軌，在網上發帖曝光丈夫和第三者，沒想到反被丈夫以侵犯其名譽權告上法庭，被判公開道歉15天。之後，她便在網上給出軌丈夫道歉，沒想到獲得不少網民支持，抖音粉絲漲至20萬，意外變成一名網紅。



女子因在網上給出軌丈夫道歉，意外走紅，粉絲漲至20萬。（抖音截圖）

女子在影片中訴説丈夫出軌細節，給第三者買禮物。（抖音截圖）

女子相繼發布道歉影片，引發更多網民圍觀。（抖音截圖）

這名河南女子在抖音發影片自爆，她婚後在家相夫教子，意外發現丈夫出軌女同事，還出手闊綽，給對方買價格不菲的禮物，一怒之下便把兩人的事情公開發布在網上。之後女子丈夫以侵犯了名譽權為由向法院起訴，法院審理後認為，雖然出軌事實清楚，但在網上公開個人信息的行為違法，判決女子在網上連續15天發布道歉影片。

1月12日，女子通過抖音帳號「娜姐重生」發布第一條道歉影片，語氣平和講述丈夫婚內出軌事實，並向對方道歉。不少網民對她的遭遇表示同情，點讚量達到63萬。隔日，女子再次發布影片，並聽從網民建議「把丈夫工作單位加上去，不然會誤傷同名同姓的人」，引發更多網民圍觀。

因爲巨大流量，女子在影片中植入商品鏈接，變帶貨網紅。（抖音截圖）

隨後，女子陸續發布第三條和第四條道歉影片。短短幾天，道歉影片獲得數百萬點讚，粉絲漲至20萬，巨大的流量甚至讓女子在影片中植入商品鏈接帶貨。

不少網民表示，這種道歉方式非常解氣，還有人給女子出主意，道歉到第14天後拒不道歉，這樣就可以讓法院強制執行再道歉15天，繼續在網上聲討出軌丈夫。