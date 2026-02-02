神曲歌手剛結婚7天就出事　老公疑出軌親認有私生子　刪光恩愛照

大陸歌手陳雪凝因抖音神曲《綠色》、《你的酒館對我打了烊》爆紅，感情動向同樣備受關注。



她1月17日才在山西和老公李瑞濱舉辦婚禮，未料婚後才7天旋即捲入風波，網路瘋傳其丈夫疑似出軌，甚至早有私生子，引發熱議。

內地歌手陳雪凝1月17日才在山西和老公李瑞濱舉辦婚禮，未料婚後才7天旋即捲入風波，網路瘋傳其丈夫疑似出軌，甚至早有私生子。（微博圖片）

李瑞濱日前親自出面澄清，強調並未出軌，但坦承確實有一名私生子，且每月固定支付人民幣3萬元（約3.4萬港元）作為撫養費，說法曝光後再度掀起討論。

面對丈夫接連陷入爭議，陳雪凝僅低調回應：

一切都好。

隨後關閉社群平台留言功能，似乎不願再對外界揣測多做回應。不過，有眼尖網友發現，男方已悄悄刪除與妻子相關的影片內容，並解散多達5000人的粉絲群組，夫妻關係是否生變引發外界高度關注。

陳雪凝老公李瑞濱抖音已經刪光與妻子相關的影片內容。（微博圖片）

陳雪凝與李瑞濱於2025年8月開始交往，9月一同來港旅遊，並於11月正式官宣戀情，今年1月17日在臨汾濱澳灣國際酒店舉行婚禮，原本被視為修成正果，未料婚後風波接連爆出，感情現況備受矚目。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】