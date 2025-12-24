女星被傳婚內出軌職業運動員 本尊回應揭更驚人真相：我早已離婚
撰文：中天新聞網
前味全龍隊啦啦隊員「小龍女」昆娜（Queena）過往曾傳出秘婚生子，又於今年4月遭爆與同隊球員張祐嘉不倫熱戀，被球團暫停應援活動。據《鏡週刊》報導，昆娜稱當時已經離婚，但也坦承與張祐嘉仍維持「朋友」關係。
據《鏡週刊》報導，昆娜透露，她與輕艇選手翁琝森於2021年結婚生子，只是雙方對生活及未來共識不同，也時常發生口角，因此於2024年8月起分居，昆娜則搬到北市某處頂樓加蓋套房。
昆娜談到，今年初雙方約出來談判近2個小時，做出了離婚決定，但2人並無交惡是和平分手。
在此之後，昆娜情緒低落時常在獨居的套房淚崩，導致身體出狀況狀態不佳，同隊球員張祐嘉發現她的異常後，時常關心、安慰她，2人也越來越熟悉。
昆娜強調，她是離婚之後才逐漸與張祐嘉越走越近，但沒有說好在一起，當曖昧新聞被爆出後，因輿論壓力，兩人就越走越遠，目前仍是「朋友」關係。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】