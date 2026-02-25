鍾麗緹三名女兒泳裝合體大解放　16歲細女逆天長腿蜜桃臀驚艷網民

現年55歲的「一代女神」鍾麗緹（Christy）基因強大，三名女兒近年相繼踏入青春期，顏值愈來愈高。近日三姊妹罕有合體以泳裝上陣，瞬即引發網民熱議。



鍾麗緹三女泳裝大解放

近日鍾麗緹三名女兒罕有集體換上泳裝。大女張敏鈞Yasmine穿上比堅尼，外加一襲薄紗，若隱若現，展現豐滿歐美身材，相當吸睛；二女張思捷Jaden則以露肩泳衣加熱褲示人，青春無敵。而最驚艷的是16歲細女張凱琳Cayla，身穿比堅尼，外加一件寶藍色背心，轉身時顯露一雙逆天長腿和蜜桃臀，視覺效果完全不輸家姐。網民紛紛大讚：「這基因真的無敵」、「細女長大後更有星味」。

兩女兒拒入娛樂圈

雖然三名女兒外型出眾，有不少網民都期待她們能夠出道，但鍾麗緹直言二女和細女目前是拒絕的。她解釋：「因為就覺得壓力大，因為黑粉、網絡暴力真是太厲害了，所以我等她們甚麼時候心裡很滿，愛自己，不會讓各種的甚麼聲音影響她們，那個時候她們想出道就可以了。」她亦坦言心底希望女兒能圓夢：「很多人都想讓她們出道，我也想，我也希望有個孩子當個Idol。」展現出開明且尊重孩子的教育觀念。

女兒們全都繼承鍾麗緹良好基因。（鍾麗緹微博圖片）

55歲心態豁達冇年齡焦慮

除了女兒，鍾麗緹本人的狀態亦是焦點。早前面對網民評價她「年紀大」，她展現出極高情商，坦言完全沒有焦慮：「我就是年紀55（歲）啊！如果你是8歲，我可能是年紀大，但是如果你是100歲，我還是小的呀！我跟你講年齡是個數字。」她強調心態決定狀態，目前的她與丈夫張倫碩感情穩定，一家五口定居北京，不時大晒幸福生活。