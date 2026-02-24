阮兆祥大爆商台「封咪」背後真相 直指11年冇停過每日開咪被挖空

阮兆祥去年12月22日主持商業電台雷霆881《1圈圈》最後一集直播，電台特別安排初代拍檔樂樂歸隊分享回憶，fans同胞姐都現身送祝福。 他感激商台首席智囊陳志雲、DJ同事同聽眾支持，一度眼濕濕哽咽，收下利物浦球衣、相冊同氣球花盒，場面溫馨感人。

火速為無綫節目任主持

阮兆祥離開商台之後，火速為無綫節目《香港系列之細間始終你好》擔任主持。今日（24/2）阮兆祥現身銅鑼灣進行拍攝工作，他接受《香港01》訪問時表示：「TVB同我講話好耐都冇來做節目，同我講話關於小店文化，睇吓我有冇興趣。當我聽到背後蘊藏嘅意義重大，我就話我有時間即刻來拍。」

阮兆祥今日為無綫節目《香港系列之細間始終你好》開工。（陳順禎攝）

被問到會否無綫知道「封咪」後特意安排工作？阮兆祥笑言：「其實又冇話我特別封咪嘅，不過其實做電台係會掗咗一大段時間，所以有時可能都未必有咁多時間接新嘅節目做，咁而家又停咗，咁可能佢哋咁啱又諗到我祥師兄失業喎，哈哈，講笑啫。不過我好多謝 TVB一直都俾好多唔同嘅節目我做。」

爆商台「封咪」背後真相

被問到封咪原因？阮兆祥表示：「其實因為電台呢份工作連續做咗 11年 ，咁 11年裏面都冇停過，其實每一日開咪有少少開始有啲覺得挖空咗自己嗰種感覺，所以我覺得係時間可以停一停，等自己浸淫下或者攞啲新嘅靈感，令到自己再豐富啲，可以再迎接另外一波新嘅電台節目都未定。不過喺段時間休息下都係未嘗唔係一件好事嚟嘅。」