Britney Spears豪放熱舞片惹議 撥胸兼舉中指 精神狀態再引憂慮
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
流行天后碧妮史比絲（Britney Spears）再度掀起話題！44歲的她近日社交媒體上傳最新熱舞影片，大秀結實腹肌與修長美腿，火辣造型與大膽舞姿立刻吸引超過萬名粉絲點讚。
影片中，碧妮史比絲身穿黑色繞頸內衣與紅色短版上衣，搭配開衩黑色迷你裙與黑色高跟靴，在自家客廳隨著比莉艾利殊（Billie Eilish）的熱門歌曲《Bad Guy》盡情起舞。
碧妮史比絲社交媒體上傳最新熱舞影片與更多她的相片：
碧妮史比絲在鏡頭前甩動金色長髮，旋轉、彎腰觸地，甚至一度對鏡頭比出不雅手勢，舞姿奔放又充滿個人風格。她還拉低裙頭做出挑逗動作，畫面大膽，但也讓人感覺到她是否精神狀態需要外界幫助。
她在貼文中寫道：
騙到你們了吧！你們以為我消失了。打扮漂亮點、穿上裙子，來吧。媽媽最懂那顆心。
不過她關閉了留言功能，似乎不希望引發過多爭議。
