前人氣女優自揭下月獲發香港身份證兼定居 發文求教網民三大問題
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本前AV女優浜崎真緒（濱崎真緒）外型甜美，加上其魔鬼身材，入行14年收穫無數粉絲。
2024年，她來台參加成人展時，無預警以流利中文宣布引退。近年她轉戰香港，轉型當DJ，近日宣布好消息：
下個月拿香港身份證。
更多浜崎真緒的相片：
浜崎真緒拿香港身份證 未來正式定居香港
浜崎真緒3月8日在社交平台「Threads」上發文：「下個月拿香港身份證」，宣告自己未來將以正式香港居民，待在香港生活。接著，她向粉絲連續拋出三個問題：
有什麼香港的好食介紹我？有什麼香港的文化可以教我？有什麼香港好玩的地方？
貼文一出，瞬間引發各界譁然：
「首先是廣東話文化」
「香港文化，在街上、地鐵走道…...無論做什麼（包括但不限於看電話、看櫥窗、看路）腳不要停」
「嘩…...不知不覺已經7年啦，多謝你，在你宣佈引退那年TRE又沒辦法去，經常出沒元朗又沒遇到你，荃灣街市對面有間賣韭菜餅，每次去荃灣都會買來吃，元朗屯門吃的都很多選擇」
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】