Jisoo親哥遭控性侵D社介入訪問曝光內幕　男方質疑被設局捉黃腳雞

BLACKPINK成員Jisoo的親哥哥金某，日前遭一名女性（B女）指控強迫性行為。近日韓國媒體《Dispatch》（D社）介入調查，對雙方進行訪問 ，試圖透過當事人的對話記錄與監視器畫面釐清案情真相，然而，兩者的口供卻各執一詞，令這場風波再度升溫，成為熱門話題。

報導指出被捕人員是「知名女子偶像團體成員的家人」，並且《Channel A》的報導縮圖，使用了Jisoo哥哥打馬賽克的照片。（X圖片）

金某打賞1.87萬港元換取約會機會

據D社報道，金某先前透過直播平台向B女送出了價值約350萬韓元（約1.87萬港元）的高額打賞，藉此換取餐飲約會。二人隨後於4月15日晚上在一間居酒屋聚餐。餐後雙方轉往金某的住所繼續飲酒。B女表示當時見對方表現紳士，才放下戒心跟隨回家。

Jisoo（金智秀）的親哥金正勳（YouTube@Biomom Official）

雙方口供羅生門

進入住所後的細節成為爭議核心，金某聲稱是女方主動從沙發起身並走進睡房坐到床上，令他認為對方是在釋出「同意」的訊息。然而，B女卻給出完全不同的版本，她堅稱當時是金某服用了安眠藥後表示非常疲倦，她為了讓對方休息才拉著他入房，並直言：「我只是想讓他快點睡着後離開。」

Jisoo哥哥。（FB圖片）

B女發短訊向經理人求救

B女指控金某將她強壓在床，還試圖脫掉她的褲子企圖性侵，她在反抗過程中藉口要洗澡逃往浴室，隨即發短訊向經紀人求救，內容寫道：「救救我，我好像會被強姦。」經紀人隨即報警，警方於16日凌晨趕往金某住所。金某對此辯稱，若B女不同意，根本不會主動進入臥室，更不會要求洗澡。他並指出家中有兩個浴室，女方若想逃走隨時可以離開。

Jisoo哥哥否認強制猥褻罪懷疑女方設局捉黃腳雞。（ig@sooyaaa__）

金某懷疑被設局捉黃腳雞

金某表示，女方明知道他的身份，且全程表現友善兩人的接觸完全是「自願且和諧」的，不明白為何會突然反指他強暴，質疑對方根本是存心設局陷害，疑似是「捉黃腳雞」。強調自己並無犯罪，並已計劃控告B女誣告。女方目前已將案件指控升級為「強姦」，並提交傷勢診斷書，表示自己在掙扎過程中留下瘀傷。女方律師強調，這並非金錢糾紛，「如果真的是想勒索，就不會直接報警」。