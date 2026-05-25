李元玲曬比堅尼泳照大露事業線　遭諷「AI人」大方回應：你更似

大馬鋼琴女神李元玲，憑藉惹火身材而獲得大量關注，她不時在個人社交平台分享健身及比堅尼靚相，人氣頗高。李元玲自小便學習敲擊樂，不過畢業後並沒有從事相關職業。近日她於個人社交平台平台曬出一組著紫色比堅尼以及分享健康食物的相片迅速引起熱議。

李元玲曬比堅尼泳照大騷火辣身材。（IG@cathrynli）

李元玲曬比堅尼泳照大騷火辣身材

從分享的照片中可見，李元玲身著紫色超細帶比堅尼上陣，大方展露曼妙曲線，可見她四肢纖細緊實，腹肌線條明顯。但上圍依然十分豐滿，極窄的布料更是包不住其優越的雙峰，身形比例十分出眾。

李元玲公開菜單大漏事業線。（IG@cathrynli）

李元玲公開菜單大露事業線

李元玲同時亦公開了自己的健康菜單，以俯拍的視角拍攝食物，自己的身材也同時入鏡。其中幾張照片更是能看清其明顯的事業線，其優越曲線格外吸睛，引得網友視線紛紛聚焦在其深溝之上。

李元玲公開菜單大漏事業線。（IG@cathrynli）

李元玲身材遭暗諷「AI人」

照片Po出之後，大量網民在其貼文下留言評論，更有網民稱李元玲是「AI人」，疑似在暗諷李元玲身材並非天然，面對此番質疑言論，李元玲亦大方回復那些惡意留言，稱對方看起來更似AI。不過也有大批粉絲出面力挺李元玲，稱她的好身材是靠多年運動健身維持的。