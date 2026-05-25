神舟二十三號｜升空全城熱議　張家輝憑關詠荷獲封「載荷專家」

神舟二十三號昨晚（24日）已經升空發射，香港首位太空人黎家盈以「載荷專家」身份出征，為香港航天史寫下新編章。然而在全城熱議航天名詞之際，影帝張家輝卻因多次開車接送太太關詠荷，被網民發揮無厘頭創意，幽默解構為「載著關詠荷」的專家，榮登香港首位「載荷專家」。

黎家盈為首位香港航天員、第一位女性「載荷專家」。（小紅書@航天那些事）

張家輝載關詠荷變專家

有香港網民在社交平台Threads上靈機一觸，翻炒出一張張家輝昔日親自駕駛私家車、載着太太關詠荷出行的溫馨舊照片。網民巧妙地利用字面意思進行二次解構，將「載荷」惡搞詮釋為「載（載著）荷（關詠荷）」，力證張家輝幾十年來風雨不改開車載老婆，絕對是名正言順、獲得官方認證的「載荷專家」！

網民找出張家輝接載關詠荷的舊照，指他是「載荷專家」。（資料圖片）

這個超地道的諧音笑話瞬間在網上瘋傳，引來排山倒海的創意留言，網民紛紛笑指「笑死」、「100分」、「又畀你諗到」。大批網民更恍然大悟，紛紛調侃笑稱：「原來揸揸輝係咁黎」、「『渣渣輝』嘅真正意思係『渣（揸）車載關詠荷』！」。幽默的言論也讓張家輝這位圈中著名的「愛妻號」形象再次深植人心。

網民笑稱：「香港第一位男太空人渣渣輝。」

揭開航天「載荷專家」真正職責

笑過之後，到底在現實的航天任務中，真正的「載荷專家」職責究竟是甚麼？

事實上，「載荷專家」（Payload Specialist）與傳統意義上負責駕駛航天飛機、操控飛船系統的職業太空人有所不同。他們在本質上是在太空中負責各項科學實驗與探測任務的科學家或工程師。其核心工作與職責包括，在微重力環境下，熟練操作高精度、高價值的太空實驗儀器，並負責在太空站內進行天文觀測、物理化學試驗、材料科學以及生物醫學研究等。