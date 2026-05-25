又進貢？佘詩曼迎51歲打牌連輸4位數　Edan肥仔廁所密謀驚喜慶生

即將於本月28號迎來51歲生日的佘詩曼（阿佘），近日接連與好友相約慶祝。此前除了好友蔣祖曼外，更有陳山聰、郭政鴻、謝天華，以及朱敏瀚、周嘉洛、馬貫東等人紛紛到場為其慶生。繼三月打牌不幸輸錢後，佘詩曼近日於個人社交平台上曬出與圈中「麻雀腳」最新合照，並貼文：「見到呢個組合，應該知我哋又開戰喇～」

佘詩曼於個人社交平台上曬出與圈中「麻雀腳」最新合照。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼打牌連輸四位數

在分享的合照中，可見吳君如﹑呂爵安﹑梁業（肥仔）﹑何啟華等人圍在佘詩曼身側，她手捧兩個蛋糕，眾人笑容燦爛，畫面十分溫馨。阿佘在配文中透露，賽前與媽咪Face time時被問今日行程，阿佘表示要去同肥仔等人打牌後，竟遭媽媽調侃：「嘩，又去進貢俾肥仔呀？」沒想到果真如母親所言，佘詩曼再次輸錢，金額高達四位數，佘詩曼笑言自己「輸到PK」，唯有當成打牌學習的費用。

睇佘詩曼拿住個壽桃包，笑得幾開心。（IG@charmaine_sheh）

眾人為佘詩曼驚喜慶生

牌局結束後， Edan、肥仔、阿Dee去了廁所久久沒有回來，這時突然聽到吳君如哈哈大笑，才察覺到原來是朋友們悄悄為她準備了生日驚喜，隨後端出了兩個蛋糕為阿佘慶生。佘詩曼看到後十分驚喜。更是在貼文中感慨，「雖然我輸咗金錢，但係贏咗友誼」。Edan（呂爵安）其後亦在佘詩曼的貼文下搞笑留言：「進貢肥仔團」，肥仔亦非常招積表示：「no mercy（毫不留情）」，幾人互動十分有趣。