天花板級港女網紅michexx.l_身份曝光　瘦底卻身材超狂引爭議

本地網絡界又有新女神橫空出世！憑藉超高顏值與火辣身材、在IG坐擁超過12萬追蹤者的港女網美Lam Tsz Ching（Michelle），近日成為連登討論區的焦點人物，更被一眾巴打公推為「天花板級港女網美」。

Michelle近照。（IG@michexx.l_）

高質感IG記錄火辣日常

翻查Michelle的社交平台，其排版與攝影風格極具高質感，生活多姿多彩。 經常上載高質素的旅遊動態，足跡遍佈世界各地。熱愛高強度運動，不時分享帥氣的單板滑雪紀錄。擁有極高審美觀的她，每次出席各大音樂節的火辣戰衣都驚艷全場。

早前她因出席本地水上音樂節，以一身大膽吸睛的著裝現身，隨即引發網上「暴動級」的熱烈討論。難怪連登每隔一段時間，就會出現以她為主角的「嚴選高質港女」討論帖文。大批網民紛紛化身粉絲，瘋狂大讚她是「教科書式瘦底大波靚女」、「香港少有之選」，甚至直言每次看到有人大方分享她的帳號，都必須留言回覆：「多謝樓主造福人群！」

不時分享帥氣的單板滑雪。（IG@michexx.l_）

白衣天使身份極隱密

隨著Michelle在網絡上的人氣幾級跳，她的神秘素人背景亦隨之被網民起底。原來這位在鏡頭前充滿模特兒氣場的時尚輕熟女，現實中竟然是一名不折不扣的「白衣天使」！她畢業於香港都會大學護理系，現時正職是一名註冊護士。不過，Michelle 顯然非常保護自己的正職私隱，也希望將工作與娛樂圈副業劃分清楚。她在社交平台上鮮少提及醫護工作的任何細節，僅僅在個人簡介中低調地放下一個「💉」符號，隱晦地帶過自己的專業護士身份。

Michelle白衣天使身份曝光。（IG@michexx.l_）

「瘦底大波」身材惹隆胸疑雲

然而，人紅是非多。隨著 Michelle 的護士身份與舊照相繼曝光，連登討論區亦隨即掀起一場針對她魔鬼身材「真定假」的技術性爭論。有部分眼尖的「連登驗屍官」翻出她中學及大學初期的舊照片，指出她畢業前後的上圍有著相當明顯的「視覺變化」，因而質疑她是否有經過後天加工或隆胸。不過，這個說法很快遭到其死忠支持者的強烈反駁，支持者認為Michelle平時有保持高強度的滑雪和健身習慣，加上長大後穿搭與矯形內衣技巧大躍進，身形有所蛻變絕對不足為奇。更有巴打直言：「真假都好，總之視覺上就是頂級正，冇得駁！」

除了外貌吸睛，Michelle 最收買人心的地方在於她「本土味濃」的親切性格。許多追蹤她多年的網民表示，看她的限時動態和貼文用字，經常會用到地道的廣東話與口語，互動起來完全不像其他離地KOL般造作。過去她就曾大方在貼文中寫道：「大家都係成年人，冇必要死纏爛打。」