余香凝5歲愛女生日慶生照曝光　完美遺傳媽咪優秀基因勁靚女

撰文：種嚶嚶
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時年32歲的金像獎影后余香凝（Jennifer）於2020年與圈外富商老公結婚，兩人婚後育有一兒一女，家庭生活美滿。大女兒Clare近日迎來5歲生日，身為母親的余香凝特意為女兒精心準備生日會。

余香凝為女兒精心準備生日會。（IG@jenniferyuuu）

余香凝為女兒驚喜準備生日會

為了給女兒留下難忘的回憶，余香凝特意邀請了Clare的好朋友Sharon，一同舉辦生日會。兩個小朋友格外有緣，Sharon與Clare的生日僅相差幾天，小朋友們也對自己的生日派對頗有主見。余香凝在社交平台分享道：「緣分讓兩份互不相識的小朋友，由一歲多開始在playgroup認識，之後成為同學、成為朋友，當天的兩個小BB轉眼間五歲了。今年決定一起辦一場生日會，生日只差幾天，特別投契，對生日會的意見也十分有共識。」

余香凝為女兒驚喜準備生日會。（IG@jenniferyuuu）
余香凝為女兒驚喜準備生日會。（IG@jenniferyuuu）

Clare似媽咪一樣靚女

畫面中的Clare穿上一身夢幻淡紫色紗裙，活脫脫像童話裡走出來的小公主。她站在媽咪精心準備的氣球前，臉上掛著燦爛的笑容，雙手比出可愛的V字手勢，模樣十分討喜。Clare完美遺傳了媽咪余香凝的優良基因，生得一副標準美人胚子，一雙圓滾滾的大眼睛，五官精緻，小小年紀就已經跟媽咪一樣靚女。

Clare似媽咪一樣靚女。（IG@jenniferyuuu）
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