尖沙咀天價無人機求婚主角曝光　網民激讚新郎：浪漫過鍾培生

在剛過去的5月30日（星期六）晚上，尖沙咀海濱上空演了一場全港見證的世紀求婚巨獻！這場驚喜的策劃者神秘準新郎為了給摯愛準新娘Amy一個永生難忘的承諾，不惜豪擲6位數，動用海量無人機將維港夜空化為專屬情書，最終成功抱得美人歸，全網瞬間被這對新人的甜蜜大洗版！

尖沙咀海濱上空演了一場全港見證的世紀求婚巨獻。（Threads@thedreamylai）

新郎化身「霸總」將情書寫上無垠夜空

這場求婚之所以轟動全港，全因準新郎的機智與驚人手筆。當晚，他瞞著女友，在尖沙咀海濱安排了極具視覺震撼的無人機光影騷。無人機在夜空中精準排列，交織出一幕幕讓全港市民駐足歡呼的浪漫畫面。璀璨的光點在夜空中幻化成一朵立體感十足的巨型玫瑰花。無人機更砌出男主角單膝跪地向女主角求婚的動態人像，誠意滿分。 除了高調的「I love you」和「Marry Me」，新郎更將浪漫情話寫進夜空：「Tonight love writes itself across the sky and into eternity」

不少在現場直擊的網民紛紛化身「酸民」，笑指新郎今次絕對是「做壞規矩」，將求婚天花板拉得太高，令全港男士壓力大增！有網民更將此與2026年3月鍾培生求婚莊雅婷的豪門盛事作比較，一致認為：「呢場比鍾培生嗰場更走心、浪漫好多！」

網民笑指新郎今次絕對是「做壞求婚規矩」。（Threads）

新娘連環圖曬激吻合照大喊「YESSSSS」

正當全港市民和網民在Threads和Instagram上「全城緝兇」、瘋狂猜測求婚結局和男女主角身份之際，被幸福包圍的準新娘 Amy 終於在深夜浮面，親自為這場全城熱話畫上最完美的句號。

Amy 在個人社交平台連環發布多張閃盲全網的相片，大方分享屬於他們兩人的高光時刻。相片中，Amy 與男主角在維港夜景前深情擁抱、忘情熱吻，手上的求婚鑽戒閃閃發光。她更配上激動的文案：「YESSSSSSSSS 💍」，正式向全世界宣告自己已晉升為幸福準人妻。

新娘激動配文「YESSSSSSSSS 💍」。（Threads@thedreamylai）

大批網民送祝福：「勁有夫妻相！」

隨著新娘子的相片曝光，這對高顏值新人的甜蜜互動隨即吸引大批網民湧入留言區瘋狂洗版送祝福。網民除了大讚新郎「高產值、極有心思」外，焦點更落在兩人的外貌上，紛紛驚呼兩位主角「超級有夫妻相！」 有心細的網民翻看他們過往的日常動態，笑言：「睇到新娘子舊 Post，發現佢哋兩個平時相處已經閃到爆，好襯呀！」、「以為睇緊韓劇，恭喜兩位白頭到老！」

網傳這場耗資高達15至30萬港元。（Threads@thedreamylai）

準新娘Amy身份曝光

5月31日晚上， 準新娘Amy再度發文表示意想不到有多位市民同步見證感人一刻，也透露收到來自各大市民送給他們二人的靚相及祝福，她發文感激。

準新娘Amy在其社交平台自我介紹是「Traveler & Explorer」（旅行者與探險家），指自己喜歡周遊列國及探險。她正就在英國劍橋大學賈吉商學院（Cambridge Judge Business School）就讀兼職碩士，Amy透露從來沒有想過到這間名校讀書，也謙虛表示自己從來並非學霸型、成績奪高分數的學生。不少網民大讚她既有美貌，也有內涵及上進心，為香港女生的典範，紛紛留言「加油Amy」。