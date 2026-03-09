有片│TESLA逆線行車被九巴包圍！衝紅燈硬闖　巴士車長咁反擊絕了

馬路駕駛時逆線行車，不守交通規則還要「硬闖」？本港Facebook群組「車cam L（香港群組）」瘋傳影片，觀塘有Tesla私家車逆線行車，在一個紅綠燈斑馬線位置被2架九巴包圍阻擋。不過Tesla沒有倒車離開，更開車想強行越過巴士「防線」，最終巴士車長下車使出「絕招」應對。



影片引來網民熱議，大讚巴士司機「做得好」，又批評Tesla司機離譜、危險，「啲人可以咁厚面皮啊！行錯路仲要夾硬嚟！」、「害死人呢啲X街」、「呢啲馬路炸彈一定唔可以放過」、「逆線都照衝，仲要硬插，真係好危險」。



觀塘有Tesla私家車逆線行車，在一個紅綠燈斑馬線位置被2架九巴包圍阻擋。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

逆線行車是危險駕駛！有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，指事發3月4日早上近8時，觀塘有Tesla私家車逆線行車，被2架巴士阻擋下仍想「硬闖」，「犀利，逆線行車，仲想攝入去過。2個車長都要X你，都唔識醒水，都係要繼續攝」。

觀塘Tesla斑馬線逆線行車 被2巴士阻擋

影片長約1分鐘，現場為觀塘某條斑馬線過路處，Tesla整個車身踩在斑馬線上，前方及右方有2部巴士。當時行人過路燈為「綠燈」，不少人經過Tesla車尾。

Tesla整個車身踩在斑馬線上，前方及右方有2部巴士。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

Tesla整個車身踩在斑馬線上，前方及右方有2部巴士。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

Tesla整個車身踩在斑馬線上，前方及右方有2部巴士。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

然而被包圍下，Tesla司機竟然開車想強行穿過巴士與行人過路處之間的空隙，進入正向行車線，惟似乎因為空隙太大狹窄，Tesla未能成功。

Tesla想硬闖 巴士司機忍無可忍這樣做

不過Tesla沒有倒車離開，雙方對峙，最終在Tesla正前方的巴士司機忍無可忍，下車斥責Tesla司機，直至影片結束未見Tesla再動。

網民看過影片讚揚巴士司機「做得好」，批評Tesla司機離譜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批Tesla司機離譜籲舉報：好危險

網民看過影片讚揚巴士司機「做得好」，又指摘Tesla司機離譜，「咁X戇X交返個牌出嚟啦」、「啲人可以咁厚面皮啊！行錯路仲要夾硬嚟！」、「害死人呢啲X街」、「真心唔明點解而家香港咁多呢啲逆線嘢」、「呢個真係可以直接停牌啦」、「逆線都照衝，仲要硬插，真係好危險」。

也有網民應該舉報，「呢啲馬路炸彈一定唔可以放過」、「1823送佢上路」、「係我就報警，同佢廢噏」。

逆向行駛罰款多少？逆線行車罰則

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37及38條，危險駕駛視乎嚴重程度，若經循簡易程序定罪，最高判罰款1萬元及監禁12個月；若經循公訴程序定罪，則處以罰款2.5萬元及監禁3年；罪名一旦成立，法庭須頒令停牌，首次定罪者停牌期不少於6個月，若有同類案底，停牌期不少於兩年。